▲章子怡以《醬園弄．懸案》入圍香港金像獎影后。（圖／電影醬園弄懸案微博）

▲衛詩雅（左起）、爾冬陞、呂爵安出席香港電影金像奬入圍名單公布記者會。（圖／香港電影金像獎協會提供）

第44屆香港電影金像奬今（10）日公布入圍名單，由衛詩雅、呂爵安擔任揭曉嘉賓，金城武主演的《風林火山》提名12項領跑，《尋秦記》以11項緊追在後，《再見UFO》入圍10項位居第三，其中古天樂雙料入圍影帝獎項，舒淇執導的台灣電影《女孩》將角逐「最佳導演」、「最佳編劇」和「新晉導演」3項大獎。本屆金像獎最佳男主角部分，古天樂分別以《私家偵探》、《尋秦記》雙料提名，將和梁家輝、張繼聰、陳家樂競逐影帝，女主角部分，章子怡憑《醬園弄．懸案》入圍，競爭對手有許恩怡、陳法拉、廖子妤和馬麗，而最大獎最佳電影有《尋秦記》、《世外》、《再見UFO》、《風林火山》及《醬園弄．懸案》5部作品入圍。今年金像獎有黃秋生演出的《今天應該很高興》、范冰冰主演的《地母》及《不赦之罪》、《送院途中》4部作品遭移除參賽資格，對此，香港電影金像奬協會主席爾冬陞在記者會後受訪，被問及敏感問題，他說：「其實在過去一個月裡，我一直在思考該如何回應，但始終想不到一個能讓各方都滿意的說法，所以我決定不公開回應。」香港記者再追問，爾冬陞接著又說：「你細細品味一下我剛才說的話，最後我送上兩句話，『若見諸相非相，即見如來』。我代表金像獎董事會，祝大家馬年新年快樂，萬事勝意。」關於爾冬陞所說「若見諸相非相 即見如來」出自《金剛經》的經文，翻譯白話文是「如果你能看透一切表象都不是永恆真實的存在，就能體悟佛所證悟的真理」，簡單以一句話表述為「看破表象、不被執著綁住，就是《金剛經》所說的智慧」。第44屆香港電影金像奬頒獎典禮將於2026年4月19日在香港文化中心舉行。最佳電影《尋秦記》《世外》《再見UFO》《風林火山》《醬園弄．懸案》最佳導演舒淇《女孩》李子俊、周汶儒《私家偵探》吳啓忠《世外》陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》梁栢堅《再見UFO》最佳男主角張繼聰《金童》古天樂《私家偵探》梁家輝《捕風追影》陳家樂《像我這樣的愛情》古天樂《尋秦記》最佳女主角許恩怡《無名指》馬麗《水餃皇后》章子怡《醬園弄．懸案》陳法拉《贖夢》廖子妤《像我這樣的愛情》最佳男配角杜德偉《風林火山》陳湛文《UFO離奇命案》袁富華《水餃皇后》黃又南《再見UFO》林家熙《拚命三郎》最佳女配角衛詩雅《再見UFO》滕麗名《尋秦記》鮑起靜《風林火山》惠英紅《水餃皇后》鄧濤《女孩不平凡》最佳新演員鄧濤《女孩不平凡》李佳芯《金童》蘇子茵《給愛麗絲》李哲坤《捕風追影》周衹月《逆轉上半場》新晉導演舒淇《女孩》龔兆平《他年她日》麥浚龍《風林火山》吳啓忠《世外》郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》最佳編劇《女孩》《再見UFO》《私家偵探》《世外》《UFO離奇命案》最佳視覺效果《觸電》《贖夢》《再見UFO》《風林火山》《尋秦記》最佳音響效果《尋秦記》《捕風追影》《世外》《風林火山》《蛟龍行動》最佳原創電影歌曲《他年她日》《再見UFO》《贖夢》《女孩不平凡》《世外》最佳原創電影音樂《再見UFO》《世外》《風林火山》《尋秦記》《他年她日》最佳動作設計《尋秦記》《觸電》《金童》《風林火山》《捕風追影》最佳服裝造型《風林火山》《尋秦記》《醬園弄．懸案》《他年她日》《贖夢》最佳美術指導《他年她日》《風林火山》《尋秦記》《醬園弄．懸案》《世外》最佳剪接《尋秦記》《風林火山》《捕風追影》《醬園弄．懸案》《再見UFO》最佳攝影《風林火山》《醬園弄．懸案》《尋秦記》《再見UFO》《女孩》