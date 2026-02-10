第44屆香港電影金像奬今（10）日公布入圍名單，由衛詩雅、呂爵安擔任揭曉嘉賓，金城武主演的《風林火山》提名12項領跑，《尋秦記》以11項緊追在後，《再見UFO》入圍10項位居第三，其中古天樂雙料入圍影帝獎項，舒淇執導的台灣電影《女孩》將角逐「最佳導演」、「最佳編劇」和「新晉導演」3項大獎。
古天樂雙料入圍搶影帝 章子怡提名影后
本屆金像獎最佳男主角部分，古天樂分別以《私家偵探》、《尋秦記》雙料提名，將和梁家輝、張繼聰、陳家樂競逐影帝，女主角部分，章子怡憑《醬園弄．懸案》入圍，競爭對手有許恩怡、陳法拉、廖子妤和馬麗，而最大獎最佳電影有《尋秦記》、《世外》、《再見UFO》、《風林火山》及《醬園弄．懸案》5部作品入圍。
4部電影被拔參賽資格 主席爾冬陞引金剛經回應
今年金像獎有黃秋生演出的《今天應該很高興》、范冰冰主演的《地母》及《不赦之罪》、《送院途中》4部作品遭移除參賽資格，對此，香港電影金像奬協會主席爾冬陞在記者會後受訪，被問及敏感問題，他說：「其實在過去一個月裡，我一直在思考該如何回應，但始終想不到一個能讓各方都滿意的說法，所以我決定不公開回應。」
香港記者再追問，爾冬陞接著又說：「你細細品味一下我剛才說的話，最後我送上兩句話，『若見諸相非相，即見如來』。我代表金像獎董事會，祝大家馬年新年快樂，萬事勝意。」
關於爾冬陞所說「若見諸相非相 即見如來」出自《金剛經》的經文，翻譯白話文是「如果你能看透一切表象都不是永恆真實的存在，就能體悟佛所證悟的真理」，簡單以一句話表述為「看破表象、不被執著綁住，就是《金剛經》所說的智慧」。
第44屆香港電影金像奬頒獎典禮將於2026年4月19日在香港文化中心舉行。
第44屆香港電影金像獎主要入圍名單
最佳電影
《尋秦記》
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
最佳導演
舒淇《女孩》
李子俊、周汶儒《私家偵探》
吳啓忠《世外》
陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》
梁栢堅《再見UFO》
最佳男主角
張繼聰《金童》
古天樂《私家偵探》
梁家輝《捕風追影》
陳家樂《像我這樣的愛情》
古天樂《尋秦記》
最佳女主角
許恩怡《無名指》
馬麗《水餃皇后》
章子怡《醬園弄．懸案》
陳法拉《贖夢》
廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男配角
杜德偉《風林火山》
陳湛文《UFO離奇命案》
袁富華《水餃皇后》
黃又南《再見UFO》
林家熙《拚命三郎》
最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
滕麗名《尋秦記》
鮑起靜《風林火山》
惠英紅《水餃皇后》
鄧濤《女孩不平凡》
最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
李佳芯《金童》
蘇子茵《給愛麗絲》
李哲坤《捕風追影》
周衹月《逆轉上半場》
新晉導演
舒淇《女孩》
龔兆平《他年她日》
麥浚龍《風林火山》
吳啓忠《世外》
郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》
最佳編劇
《女孩》
《再見UFO》
《私家偵探》
《世外》
《UFO離奇命案》
最佳視覺效果
《觸電》
《贖夢》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》
最佳音響效果
《尋秦記》
《捕風追影》
《世外》
《風林火山》
《蛟龍行動》
最佳原創電影歌曲
《他年她日》
《再見UFO》
《贖夢》
《女孩不平凡》
《世外》
最佳原創電影音樂
《再見UFO》
《世外》
《風林火山》
《尋秦記》
《他年她日》
最佳動作設計
《尋秦記》
《觸電》
《金童》
《風林火山》
《捕風追影》
最佳服裝造型
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《他年她日》
《贖夢》
最佳美術指導
《他年她日》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《世外》
最佳剪接
《尋秦記》
《風林火山》
《捕風追影》
《醬園弄．懸案》
《再見UFO》
最佳攝影
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
《尋秦記》
《再見UFO》
《女孩》
