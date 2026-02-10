我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣擁有超高人氣、被粉絲暱稱為「釜山女神」的韓援啦啦隊員李晧禎，正式宣佈接下人體工學品牌STANDWAY的首位年度代言。這場跨界合作不僅展現了女神的百變魅力，更將啦啦隊的應援精神延伸至辦公領域。李晧禎表示，過去在球場上是為了球員的表現應援，現在希望能透過 STANDWAY，為每一位在生活中努力工作的粉絲應援。她強調，STANDWAY針對各族群量身打造產品，就像啦啦隊為不同球員設計專屬應援一樣用心。對於工作時久坐痛點，李晧禎分享，STANDWAY HSD升降桌調整高度非常自由，累了就站起來辦公，還可以順便拉伸。此外，她對LU人體工學椅也讚不絕口，直言雙背設計完美貼合身形，加上貼心的掛衣架設計，真的超舒適。品牌指出，STANDWAY「HSD電動升降桌」選用頂規桌腳材料並通過美國BIFMA 認證，展現卓越穩定性。產品不僅具備三段記憶與防夾功能，更通過業界罕見的來回三萬次、耐重60公斤測試，確保長效耐用。此外，質感桌板結合防水面板，大幅提升實用性。搭配人體工學椅人性化的貼合設計，成功將專業設備轉化為提升生活品質的高效助手，實踐「為健康應援」的品牌願景。