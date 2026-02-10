我是廣告 請繼續往下閱讀

檢方今（10）日針對無黨籍立委高金素梅展開搜索行動，兵分多路前往住處與辦公室，約談18人到案說明，案件涉及詐領助理費、詐領某協會補助款及疑似違反《醫療器材管理法》等罪名。資深媒體人謝寒冰直言，這起案件恐非單一個案，點名民眾黨立委黃國昌，認為他「下一個恐怕會出事」，呼籲藍白陣營提高警覺。謝寒冰在政論節目《新聞大白話》中質疑，相關指控與國安並無實質關聯，卻由調查局國安系統介入偵辦，動機令人不解。他指出，檢方列舉三項罪名中，唯一被硬扯上國安的理由，是高金素梅過去發放的快篩試劑與N95口罩，可能來自中國，但即便如此也難構成國安風險。他強調，該批物資是2022年的事情，當時涉案助理已被起訴並獲判無罪定讞，如今卻再次被翻案偵辦，質疑檢方是為了搜索而搜索。謝寒冰形容，這樣的辦案手法如同「柯文哲模式」，先以助理費等行政或財務問題取得搜索票，再透過大規模搜索回收資料，後續逐一清查、尋找可延伸辦案的線索，並搭配特定媒體釋放訊息，營造政治與輿論壓力。他直言，高金素梅身為原住民立委仍遭如此對待，顯示執法毫不手軟，未來藍白陣營恐難以倖免，並警告黃國昌在失去立委身分的保護傘後，相關搜索案更可能獲法院批准。