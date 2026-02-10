台達電今（10）日發布重訊，指出旗下海外子公司疑似遭遇資安風險事件，偵測到子公司資訊系統有異常登入企圖，調查後海外子公司部分系統受到網路攻擊，並有部分業務相關資料及員工個人資料外洩之風險，台達電強調，已啟動防禦程序，對營運無重大影響。

台達電傍晚重訊指出，偵測到本公司海外子公司資訊系統有異常登入企圖，調查後海外子公司部分系統受到網路攻擊，並有部分業務相關資料及員工個人資料外洩之風險，已啟動防禦程序，主動阻斷惡意連線並進行系統隔離，並加強監控異常行為以確保系統安全。

台達電表示，資訊部門於偵測異常後，已協同專業資安顧問完成全面清查，受影響之系統均已完成資安檢視並恢復運作，將同步加強網路監控及存取管控，整體資訊系統運作無虞，評估對公司營運無重大影響。

台達電強調，公司及海外子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。

