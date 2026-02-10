大樂透第115000012期於今（10）日開獎，今晚大樂透開獎號碼為「06、16、20、21、24、35」，特別號「13」。而台彩晚間10點公布派彩結果，本期頭獎未開出，卻幸運開出1注貳獎，這位「悲情幸運兒」出現在高雄市，能拿到貳獎229萬新台幣，但只差1號就能晉升頭獎，真的相當可惜。

錯過大樂透1億頭獎！高雄市誕生貳獎幸運兒：獎金剩229萬

今（10）日大樂透頭獎為1億元，晚間透過直播開獎，第115000012期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生。中獎彩券行位於高雄市前金區中華三路246號「真會中彩券行」。

根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼加上特別號，即可獲得貳獎獎金，但頭獎規定必須中得6個號碼。這位「悲情幸運兒」只差1個號碼就能抱走頭獎，最終只能帶走229萬3882元，與頭獎1億元相比，獎金約差了43倍，實在令人惋惜。

▲高雄市前金區中華三路246號「真會中彩券行」2月10日開出大樂透貳獎。（圖／GoogleMaps）
🟡2月10日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000012期）

大樂透：06、16、20、21、24、35，特別號13。
49樂合彩：06、16、20、21、24、35。

今彩539：10、11、17、22、36。
39樂合彩：10、11、17、22、36。

3星彩：7、4、9。
4星彩：7、3、3、0。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

