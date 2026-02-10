我是廣告 請繼續往下閱讀

日本政府全力支持的新創晶片製造商Rapidus，試圖挑戰全球半導體霸主台積電（TSMC）的地位，目標直接量產全球最先進的2奈米晶片。日媒近期公布Rapidus的計畫內容，將在2027年後半年實現月產約6000片，並試圖在隔年達成實質量產，就連1.4奈米製程也給出時間點。根據共同社報導，力爭實現下一代半導體日本國產化的Rapidus公司，預計將在2028年度開始正式生產。該公司設想按計劃在2027年度後半啟動2奈米製程產品的量產，然後用約1年時間構建擴產4倍左右的體系架購。但要實現目標，確保良率和客戶成為課題。報導提到，Rapidus將在北海道千歲市的晶圓廠生產晶圓。該公司計畫在2027年度後半量產時實現月產約6000片，目標在約1年後增至約2.5萬片。晶圓廠還將負責晶片切割和封裝等工作。共同社指出，尖端半導體生產的最大難關，是需要在啟動200台以上製造裝置的同時，通過精密的控制提升良率。因為這與性能和生產成本直接相關。Rapidus若要維持晶圓廠的開工率，就需要得到客戶的穩定訂單。報導提到，Rapidus向經濟產業省提交的業務計畫顯示，2027年度下半年將啟動2奈米製程產品量產。之後每兩三年開始量產性能更高的最新一代半導體（1.4奈米、1.0奈米）量產。