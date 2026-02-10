我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款等案，協助《台灣原住民多族群文化交流協會》辦理活動的多媒體公司負責人陳正順，經檢察官複訊後，裁定以新台幣10萬元交保。（圖／攝影中心）

▲檢調偵辦高金素梅涉詐領協會補助款、助理費及違反醫材法案，搜索多處並約談相關人員，屏東縣議員越秋女訊後請回，案情持續釐清。（圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅涉入多起案件，包含詐領助理費、協會補助款，以及違反醫療器材管理法，案件持續延燒當中，台北地檢署指揮調查局國安站展開搜索並約談相關人員後，陸續移送北檢複訊。其中，協助台灣原住民多族群文化交流協會辦理活動的某多媒體公司負責人陳正順，經檢察官複訊後，裁定以新台幣10萬元交保。而屏東縣議員越秋女也以涉嫌人身分遭檢調約談，在上午11點半至屏東縣調查站，待了八小時，直到晚上7時30分訊後請回，面對大批守候的媒體，保持沉默並搭車離開。根據檢調指出，從2015年間起，高金素梅所創立的台灣原住民多族群文化交流協會，便合作廠商配合，在舉辦演唱會等活動時浮報支出金額，向原民會及中油、台電等公營事業申請補助款，涉犯刑法詐欺罪嫌。而陳正順身為活動執行廠商，究竟有沒有配合開立不實單據，成為檢方釐清補助款流向的重要關鍵。而檢調也同步調查高金素梅是否涉嫌以人頭詐領國會助理費，以及於2022年疫情期間，透過人頭大量輸入中國製快篩試劑，是否違反《醫療器材管理法》，全案目前分為三大區塊同步偵辦。屏東縣議員越秋女，涉嫌協助發送中國製快篩試劑，被列為調查對象之一，經調查站訊問後已請回。檢調將持續比對相關證詞與事證，釐清其在快篩輸入與流向過程中所扮演的角色。