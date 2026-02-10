我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文山區幼兒園外牆出現多處彈痕，警方追查鎖定黃姓男子，疑不滿孩童聲音持改造空氣槍多次射擊。查扣槍枝彈藥後依槍砲等罪送辦，法院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區一間幼兒園10日發現園區外牆出現多處疑似空氣槍彈痕，引發校方與家長關切。文山第一分局接獲報案後，立即展開調查並調閱周邊監視器畫面，初步鎖定住在附近的43歲黃姓男子涉有重嫌。警方報請 台北地檢署 檢察官指揮偵辦，依法持拘票與搜索票前往黃嫌住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，還扣得手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝已完成採證，並送交刑事鑑識中心進行初步鑑定，以釐清槍枝性能及是否具殺傷力。警方指出，黃男平時在收費停車場打零工，長期上晚班、清晨返家休息，因不滿隔壁忠順街某私立幼兒園孩童嬉鬧聲音影響睡眠，情緒逐漸累積不滿。調查發現，黃男曾多次向台北市環保局檢舉噪音問題，但經實地量測均未達裁罰標準，疑因此心生不滿。警方進一步查出，黃男自上月起只要情緒不穩，便持其收藏、以 CO₂ 氣瓶為動能的競賽型空氣槍，搭配喇叭彈，朝幼兒園方向射擊，曾多次掃射、每次射出數十發子彈，造成二樓玻璃門窗與磁磚受損。嫌犯住處與幼兒園僅隔一條巷子，距離相當近，所幸未造成任何人員傷亡。警方到場後將黃男逮捕，並搜索其住處，除查扣前述槍枝與彈藥外，竟還在屋內查獲安非他命毒品。警方表示，經鋁板測試，其中2把空氣槍動能超標，具相當危險性，已送鑑識單位進一步鑑定。全案警詢後，警方依違反《槍砲彈藥管制條例》、恐嚇、毀損及毒品等罪嫌，將黃嫌移送台北地檢署偵辦。經檢察官複訊後，認定其行為已危及公共安全，且有再犯之虞，向法院聲請羈押並獲准，黃嫌目前已收押在案。