NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月11日繼續進行，該日只有4場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人在早上11：30於主場迎戰聖安東尼奧馬刺的比賽。湖人球星唐西奇（Luka Doncic）因傷確定不會出戰，面對陣中有「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）壓陣且近期戰績躍升至西區第二的馬刺，湖人本場比賽勝率只有37.8%。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️聖安東尼奧馬刺（36勝16敗，西區第2）vs. 洛杉磯湖人（32勝20敗，西區第5）
比賽地點：湖人主場
開賽時間：2月11日上午11：30
✳️對戰前瞻
馬刺新星狂砍40分氣勢如虹 轉戰洛城力求客場拔「湖」
聖安東尼奧馬刺隊帶著極佳狀態造訪洛杉磯，準備展開與湖人隊的本季第四度交鋒。馬刺隊在上一場對陣獨行俠的比賽中展現了驚人的進攻火力，以138：125帶走勝利。該場比賽最大的亮點莫過於新秀卡索（Stephon Castle），他單場狂飆40分，證明了馬刺隊重建初見成效。
馬刺隊目前對陣西區球隊擁有22勝13敗的優異戰績，場均得分高達117.6分，平均每場比賽淨勝對手5.4分。雙方上次交手是在1月9日，當時馬刺在強森（Keldon Johnson）單場27分的帶領下，以107：91輕鬆取勝。馬刺若能延續近期優異的投射手感與高得分效率，極有機會在客場再度收下一勝，鞏固西區排名優勢。
湖人主場迎擊馬刺 禁區防守成勝負關鍵
洛杉磯湖人隊將在主場迎戰近期火力全開的聖安東尼奧馬刺隊。目前湖人隊在西區內部對戰紀錄為21勝13敗，球隊整體投籃命中率高達49.9%，進攻端發揮相當穩定。然而，面對場均得分優於自己的馬刺隊，湖人隊在防守端的表現將直接決定勝負。
數據顯示，湖人場均攻下116.0分，略高於馬刺的場均失分（112.2分），但在防守端，湖人本季對手的平均投籃命中率為48.5%，很有可能壓不住目前處於高檔狀態的馬刺而言。由於上次對壘時湖人進攻受阻僅拿91分吞敗，此役湖人勢必會針對馬刺加強外線投射的對位，力求在主場雪恥，並提升目前西區第七的戰績。
✳️近10場比賽分析
近10戰奪7勝！場均近8鍋傲視全聯盟
聖安東尼奧馬刺近期展現出極強的統治力，在過去10場比賽中取得7勝3敗的戰績。馬刺隊不僅進攻端火力全開，場均轟下116.8分、投籃命中率 48.5%，最令對手感到恐懼的是其禁區防守屏障。
在這段期間內，馬刺場均送出驚人的7.9次阻攻，且憑藉身高優勢，場均搶下46.5個籃板。這種「攻守並進」的打法，讓馬刺將對手得分壓制在110.1分。憑藉著優異的防守帶動轉換進攻，馬刺場均助攻數高達28.3次，展現了極佳的化學反應。
紫金軍團準頭驚人！近10場命中率衝破5成
洛杉磯湖人隊在過去10場比賽取得6勝4敗，戰績穩定。儘管場均得分114.9分略遜於馬刺，但湖人展現了極致的進攻效率，團隊投籃命中率高達51.0%，展現出強大的籃下終結與空檔把握能力。
在防守端，湖人場均失分為113.4分，淨勝分差僅為1.5分，顯示比賽多處於膠著狀態。面對馬刺籃板與火鍋優勢，湖人必須利用場均9.3次抄截產生的轉換快攻來撕裂防守。湖人目前的策略在於以「準度」抗衡對方的「高度」，如何在馬刺的禁區長城下維持5成以上的命中率，將是今日取勝的關鍵。
✳️焦點球星
文班亞馬統治禁區 連線後衛福克斯
聖安東尼奧馬刺隊由超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）壓陣，他在近10場比賽中展現絕對的統治力，場均貢獻22.5分與11.8籃板，且投籃命中率高達48.1%。而在後場組織方面，本季加盟的福克斯（De'Aaron Fox）同樣表現穩健，場均交出19.5分與6.2助攻。馬刺這套由頂級禁區長城搭配頂級控衛的連線，將對洛杉磯的內線與防線造成巨大壓力。
詹皇穩健領航 八村壘穩定輸出
洛杉磯湖人陣中頭號球星詹姆斯（LeBron James）本季持續展現全能身手，場均繳出21.8分、5.7籃板與6.9助攻，是球隊進攻端的穩定核心。除了詹姆斯的領軍外，前鋒八村壘（Rui Hachimura）近期的表現亦不容小覷，在過去10場比賽中，他以場均12.3分的輸出，成為湖人不可或缺的側翼火力支援。
✳️傷兵名單
馬刺：沃特斯（Lindy Waters III）：膝蓋傷勢，確定缺陣
湖人：唐西奇（Luka Dončić）：腿後肌拉傷，確定缺陣、席耶羅（Adou Thiero）：膝蓋傷勢，確定缺陣
✳️2月11日賽程一覽
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
✳️2月11日賽程一覽
|時間（2/11）
|交手隊伍
|08:30
|溜馬 vs 尼克
|09:00
|快艇 vs 火箭
|10:00
|獨行俠 vs 太陽
|11:30
|馬刺 vs 湖人
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。