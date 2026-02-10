我是廣告 請繼續往下閱讀

春節訂席節慶連假接續挹注 Q1可望穩健成長

瓦城泰統集團（2729）今（10）日公告1月合併營收達4.76億元，因基期影響年減30.02%，主要因今年與去年春節假期落點不同，比較基期墊高所致。整體營收表現仍維持高檔，主要受惠於企業尾牙春酒、年前各式聚餐需求增加，以及旗下各品牌餐廳推出冬季限定菜色帶動來客表現，隨後續年節及連假檔期來臨，可望推動第一季營運正向成長。瞄準企業尾牙與春酒旺季到來，用餐需求明顯升溫，瓦城泰統集團分析，推出尾牙春酒活動專案，並搭配多元回饋活動，成功帶動大型聚餐訂席表現；同時，農曆年前家庭與親友聚餐需求同步攀升，各品牌餐廳成為聚餐首選，穩定挹注營收。瓦城泰統集團表示，看好2月春節聚餐旺季來臨，有望帶來強勁動能，目前春節檔期訂席踴躍，其中除夕訂位更已全數額滿、一位難求；春節期間商場預計人潮眾多，預計將帶動營收成長。年菜外帶套餐預購需求同樣強勁，旗下品牌餐廳推出新春團圓餐組合及599元平日午餐限定套餐，並於春節期間搭配系列行銷活動，預期整體業績將更勝去年。另隨春節後接續迎來情人節與228連假，瓦城泰統集團預計將再進一步推升營收表現，挹注第一季營運攀升。展望2026年，瓦城泰統集團將延續多品牌展店策略，以雙位數展店為目標，深化科學化選址機制，精準布局具成長潛力的商圈與人口熱點，穩步朝向2030 年全球30個品牌、500家店的30500目標邁進。