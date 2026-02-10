我是廣告 請繼續往下閱讀

冬季熱食需求暢旺 主力品項銷售穩定成長

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（10）日公布2026年1月合併營收7.88億元，較2025年12月營收7.70億元月略增2.41%，較2025年1月營收7.16億元年增10.10%，再次創下歷史單月營收新高，更是連續4個月刷新單月營收最高紀錄，為2026年營運表現揭開穩健成長的序幕。八方雲集表示，1月營收延續去年第四季以來的成長動能，主要受惠於冬季熱食需求持續暢旺，尤其根據氣象署氣溫統計數據顯示，去年12月台北平均氣溫是19.5度，今年1月台北平均氣溫16.5度，新北甚至只剩15.3度，1月份氣溫明顯較12月氣溫更低，致使鍋貼、水餃、牛肉麵與湯品等主力熱食品項銷售表現能持續穩定成長，帶動門市來客數與客單價同步提升。梁社漢排骨品牌冬季新品的「番茄牛三寶麵／飯」系列，剛好契合消費者冬季湯飯湯麵的熱食偏好，讓雙品牌擁有更多元且更靈活的銷售組合方案，形成完整熱食商品結構，幫助門市整體銷售提升。展望後續營運，八方雲集指出，農曆春節期間適逢國曆2月，水餃在國人飲食文化中具有團圓、祈福與招財納福的象徵意涵，包括除夕團圓、初一團聚，或初四、初五迎財神，水餃因其「元寶」造型，向來為民眾年節餐桌上的重要選擇。不論是現場外帶或者購買冷凍生鮮水餃都是應節的重點商品，能充分滿足年節傳統的消費趨勢，幫助門市銷售成果的維持與穩定。