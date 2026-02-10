我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典霖日前因帶網紅開箱位在彰化溪州的「豪宅」，室內設有挑高籃球場、恆溫大酒櫃、視聽室等豪華設施，謝典霖還在影片稱這樣的裝潢，在台北只是一般家庭，引發輿論熱議。謝典霖近日在社群分享，他到新竹縣寶山鄉拜訪「吊車大王」胡漢龑，還參觀了斥資40億元打造的啟德白宮總部，再度引起討論。參訪過程中，謝典霖穿上胡漢龑的招牌東北大花外套，還跟胡漢龑合跳「開心超扯舞」。兩人在鏡頭前展現律動感，更在全台最大、重達2200噸的履帶式吊車前合照，擺出酷帥姿勢。謝典霖對啟德總部內金碧輝煌的設計感到震撼，氣勢壯闊已經不是一般企業辦公室所能比擬，簡直可以媲美真正的皇宮。謝典霖發文感謝胡漢龑以身體力行支持公益，「期待更多企業攜手同行，讓產業發展與善的循環，在這片土地持續發光。」「彰化白宮」主人和「啟德白宮」主人合體，引起話題，網友留言好奇詢問兩人的財力差距「胡董跟議長誰比較有錢？」、「看來議長一心一意朝向網紅世界發展」。