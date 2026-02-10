我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周二（10）早盤漲跌互見，道瓊工業指數飆出歷史新高，甲骨文持續谷底翻升；記憶體族群歷經早盤下跌後一度呈現V字反轉。美股四大指數10日早盤，截止至台灣時間晚間11時15分，道瓊工業指數上漲245點或0.49%；那斯達克指數平盤震盪；標普500指數小漲10點；費城半導體指數下跌44點。個股部分，台積電ADR小漲1.4%、輝達小跌0.7%；軟體股延續昨日漲勢，微軟上漲近2%、甲骨文漲幅達3%；記憶體族群方面，SanDisk早盤呈現V字走法，仍下跌2.5%、美光開低走高小跌0.3%。根據CNBC報導，道瓊工業指數創下50398.00點的新高，已連續三個交易日創下新高；最新零售銷售報告顯示，12月份消費者支出持平，低於道瓊調查的經濟學家預期的0.4%的月增幅。此前11月份的增幅為0.6%。投資者正等待週三公佈的重要就業報告和周五公佈的消費者物價指數。路透報導，派拉蒙透過遞增費用和Netflix分手費，試圖增加華納兄弟的收購報價，儘管派拉蒙並未提高每股總報價，但這些優惠措施代表著公司在與 Netflix 爭奪全球的電視和電影資產控制權的競爭中，為爭取華納兄弟股東支持，而做出的最新嘗試。華納兄弟股價早盤上漲1.6%，Netflix 股價上漲2.7%，派拉蒙股價上漲0.7%。