▲2024年9月30日，新北市女子陳嘉瑩涉嫌毒駕拒檢逃逸，拖行並撞擊施工護欄，造成土城警分局清水派出所長劉宗鑫傷重殉職，案件震撼社會，陳女被依殺人罪起訴。（圖／翻攝畫面）

事發於2024年9月30日，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫因臨檢毒駕逃逸的女子陳嘉瑩，遭拖行並撞擊施工護欄不幸殉職，陳女因此被依殺人罪起訴。新北地方法院國民法庭今（10）日開庭，審理程序進入科刑調查階段，劉宗鑫的父母到庭陳述意見，數度哽咽落淚，請求法院判處被告極刑。劉父、劉母表示，兒子因崇拜同樣擔任警察的父親而投身警界，學業與工作表現一向優異，卻因公殉職，如今只能透過擁抱兒子留下的衣物，感受他的存在，希望司法能為兒子伸張正義。檢察官指出，劉宗鑫在警界表現備受肯定，不僅是同仁的表率，更是清水派出所的精神支柱；其殉職不僅帶走一條生命，也對整個單位造成巨大打擊。曾與劉宗鑫共事的羅姓員警作證表示，事發後派出所士氣明顯低落，即使安排心理輔導，仍難以撫平同仁創傷，懇請法院作出公正判決。檢察官也強調，劉宗鑫的離世對家庭而言，是失去經濟支柱，對國家而言，則是失去一名優秀盡責的警察。反觀陳嘉瑩，檢方指出其供述前後不一，犯後逃逸、滅證，且未即時向家屬道歉，態度備受質疑。陳嘉瑩則在庭上表示，並非不願道歉，曾寫信向劉宗鑫妻子致歉，也在先前庭期嘗試當面道歉，但因家屬情緒激動而作罷。她並稱因長期服用精神疾病藥物，情緒反應遲鈍，才會被誤解「無法感到難過」，強調並非刻意冷漠。劉父庭後受訪時表示，兒子為維護治安而殉職，「白髮人送黑髮人」的痛只有家屬才能體會，若能替兒子討回公道，賠償金一毛錢也不要。劉母則淚訴，劉宗鑫是獨子，一生努力上進，如今留下妻兒，讓家庭遭逢巨變，每次開庭都如同再次承受傷痛，懇請法院判處極刑。法院預計11日續行被害人家屬意見陳述，並進行辯護人舉證與科刑辯論，程序終結後將由合議庭評議，並於當日下午宣判。