▲現年70多歲的立哥，至今仍每天凌晨親自到基隆漁市挑選最新鮮的漁獲，一天工時超過12小時。（圖／記者張乃文攝）

▲立哥成為榮譽觀護人已30多年。至今輔導過20多名更生人，目前仍有2位在店內工作。（圖／記者張乃文攝）

▲對忠翰而言，立哥不僅是老闆，更是指引人生道路的燈塔。（圖／記者張乃文攝）

提到台北車站周邊的日式料理，「三多屋爸爸嘴」幾乎是老饕口中的必排名單。用餐尖峰時段，門口排著長長的隊伍、店內卻依舊有條不紊。人稱「立哥」的老闆李奕立，穿梭在廚房與客席之間，眼神專注地確認每一道料理是否準時上桌，直到看見客人露出滿足的表情，才又轉身張羅下一輪食材。乍看之下，立哥話不多，神情嚴謹，卻在記者上前打招呼的瞬間，立刻露出靦腆的笑容，熱情寒暄。這份樸實和堅毅，不只展現在料理上，也貫穿了他的人生選擇。除了餐廳老闆、廚師的身分外，立哥還有鮮為人知所知的角色──「榮譽觀護人」。在社會期待更多包容與去標籤的同時，真正面對曾經犯過錯的更生人，多數人難免遲疑。立哥卻選擇站在第一線，陪伴他們走過重返社會的路。現年70多歲的立哥，至今仍維持著幾十年如一日的作息。每天凌晨親自到基隆漁市挑選最新鮮的漁獲，超過12小時的工作時長。他回憶，自己出生在清寒家庭，高中未能畢業，年輕時白天在市場賣魚，晚上到補校念書，也是這樣一步一腳印的走到今天。已邁入第14年的三多屋，是立哥的畢生心血。他說，年輕時吃過苦、走過了大半輩子，更深刻體會到，如果有機會幫助別人，總好過只是被人幫助。這份信念，陪著他成為榮譽觀護人已30多年。立哥提到，最初是朋友介紹擔任觀護人，沒想到一做就到了現在。從還在市場賣魚時期開始，到三多屋開業後，前前後後至今輔導過20多名更生人，目前有2位在店內工作。「一開始家人其實很反對。」立哥坦言，他們擔心安全、也害怕被貼標籤，但相處久了，他更確信，更生人並不是外界想像中的「壞朋友」，而是擁有善良的一面。依他的觀察，再犯往往與家庭環境、交友圈密切相關，若能在出獄後有穩定工作、正向的人際關係，回歸社會並非難事。店內忙進忙出、立哥不時關心他是否有吃到飯的，是才到店裡工作近2年的忠翰。談起過去，他並不避諱。服刑期間，忠翰在雜誌上看到報導「三多屋 爸爸嘴」的報導，內容提到老闆願意聘用更生人，同時想著自己快假釋了，不知道出去後可以做什麼。於是，忠翰鼓起勇氣，寫信給立哥。只是這封信，一等就是好一段時間。雖然現在忠翰笑談這一切，但他說，「等信那種等待的煎熬，真的很痛苦，老闆都不回啊！」一旁的立哥立刻插話澄清：「第二封信就回了啦！」師徒間的好感情顯露無遺。更巧的是，兩人生日竟然是同一天，似乎緣分早已有安排。忠翰回憶，當初面試時，立哥並不是一昧的說教，要求他必須遵守哪些規矩，只是鼓勵著他、也溫厚的說，「你來，就跟在我旁邊，跟著我學。」對於是否擔心忠翰再度被過去的人際圈牽著走，立哥則說，會教他們要學著克制，像是可能帶來不好影響的朋友，盡量少接觸、拉開距離。忠翰坦言，自己會服刑，與過去在電動間混跡、販賣毒品有關，年輕時也曾吸毒。「那時看到別人賺得快，行情又好，便起了貪念」被心魔拉著走、人也就這樣被抓走了。看似工作穩定、與立哥、同事相處狀態和諧、甚至拿下台灣國際廚藝美食挑戰賽獎項的忠翰，其實加入三多屋後也曾有過一段時間「想放棄」，因為覺得「太累了」。立哥說，先前的忠翰嫌餐飲業賺的不夠快，因為以前賣毒的錢來得又快又輕鬆。忠翰則說，自己過去在家拿個「秤子」，或是「壞鐵仔」就可以賺一大筆。當下記者們也一頭霧水，不理解「壞鐵仔」是什麼；追問後也讓大家嚇了一跳，原來「壞鐵仔」指的是「槍」。然而，將近2年的時間，也讓忠翰慢慢體會到「安定」的重量。他說，過去出門總是提心吊膽，怕警察、怕仇家、怕黑吃黑，精神壓力非常大；如今雖然辛苦，卻睡得安穩，「這種錢，花起來也比較快樂。」三多屋是忠翰第二人生的起點，接觸餐飲業，從一開始殺魚、站櫃檯，到跟客人交流、學著當熱檯的廚師，甚至代表三多屋比賽，即便辛苦，但也是三多屋和立哥，讓忠翰真正找到可以發光的位置。對忠翰而言，立哥不只是給他工作的人，更像是人生導師。因為直到現在，只要朋友來訪，忠翰一定先向立哥報備，讓立哥幫自己一起看看是不是值得來往的朋友。30年來，立哥看過太多更生人回歸社會時必須面對的質疑與衝突。他坦言，餐廳裡也曾發生同事們因意見不合而差點動手的狀況。但在他眼中，更生人不是壞人，每個人都有過去，若社會無法提供一個立足與安定的空間，再犯的風險只會更高。到三多屋享用的一餐，或許是一般人生命中的尋常片刻；但對立哥而言，三多屋日復一日的備料與出餐之間，他用自己的方式，在餐廳裡默默為更多人鋪出一條重回社會的路。