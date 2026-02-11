2026台灣燈會在嘉義，本次結合「超級瑪利歐·星燦嘉年華」所推出的「？磚塊造型的限量小提燈」，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」，免費領取預約抽籤方式公布！明（12）日9:00開始可以登記預約抽籤，將於2月25日12:00公布中選名單，中獎者可於3月3日起兌換領取。

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，主展區及地方展區將規劃1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，日期將從2026年3月3日～2026年3月15日。嘉義縣文化觀光局表示，此次2026台灣燈會最大亮點是與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，並有限量瑪利歐「？磚塊」造型小提燈。

想拿到提燈，除了住宿嘉義縣旅館、加入「慢遊嘉義」官方LINE集章等方式之外，單人也有獲得免費兌換機會，只要明（12）日9:00開始加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」，就可參加抽籤。

▲2026台灣燈會的超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈一公布即引發轟動。（圖／嘉義縣政府官網）
🟡台灣燈會「？磚塊造型的限量小提燈」預約步驟：

步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」

步驟2：於LINE官方帳號中點選？磚塊小提燈「前往事前抽籤預約」

步驟3：選擇3個時段參加抽籤（每個LINE帳號 僅限中選1次、兌換1份）

備註：選擇時段送出後將無法取消或更改，請於登記前先確認好可參加的時段再進行選擇。

步驟4：2月25日將會以LINE公布中選名單，中選者將於LINE官方帳號中獲得兌換卷，依中選之兌換時段前往燈會現場領取

▲台灣燈會「瑪利歐？磚塊提燈」免費拿，預約抽籤四步驟。（圖／取自慢遊嘉義臉書www.facebook.com/chiayitravel）
🟡台灣燈會「？磚塊造型的限量小提燈」時程一覽

事前抽籤預約日期：2月12日 9:00～2月24日23:59

抽籤結果公告：2月25日(三)

兌換期間： 3月3日～3月15日


🟡台灣燈會「？磚塊造型的限量小提燈」抽籤沒中還有機會嗎？

「事前抽籤贈」沒有抽中，可以參加「活動現場贈」3月3日~3月15日每天早上9點開放當日預約，每個LINE帳號限兌換1份

舉例：3月3日沒有預約到，3月4日還可以繼續預約，直到預約到。而「事前抽籤贈」有抽中，就無法再參加「活動現場贈」。

備註：「活動現場贈」是每天預約當日的，所以要確定可以到現場領取再預約時間，此方案1個帳號只能預約成功1次。

▲台灣燈會「瑪利歐？磚塊提燈」免費拿，3月3日起也可當日預約抽籤，中選的話當日領取。（圖／取自慢遊嘉義臉書www.facebook.com/chiayitravel）
資訊來源：嘉義縣政府官網嘉義縣文化觀光局慢遊嘉義


