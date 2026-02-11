我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年返鄉與出遊潮即將湧現，越南航空（Vietnam Airlines）提前宣布將全面加強隨身行李檢查。航空公司提醒，若手提行李超過規定的尺寸或重量，恐面臨現場加收費用，甚至拖慢登機行程，影響過年行程。綜合越南媒體報導，依越航現行規定，經濟艙旅客隨身行李總重不得超過12公斤，包含一件主行李（上限10公斤）以及一件小型個人物品，如手提包或筆電包。若行李超重或體積不符標準，將可能被要求補繳費用或改為托運。越航也建議，有額外托運需求的旅客，務必在起飛前至少6小時，透過官網、手機App或授權旅行社事先購買托運行李額度，避免到機場才處理，不僅花錢更多，也容易卡在長長人龍中。隨著下週春節假期登場，航空需求預期暴增，越航呼籲旅客提早抵達機場，並嚴格遵守航空安全與安檢規定。同時建議在起飛前24小時內完成線上報到，可透過官網、App、客服中心或自助報到機台，減少現場等待時間。越航指出，已完成線上或自助報到、且沒有托運行李的旅客，可直接前往安檢，大幅縮短排隊時間。旅客也應事先準備好身分證件與登機證，安檢時將隨身物品妥善放置，並隨時留意航廈螢幕上的登機門資訊，以免臨時變動錯過登機。此外，越航也擴大導入結合國家數位身分系統VNeID的生物辨識服務，符合資格的旅客可更快速完成報到、安檢與登機流程。航空公司建議將VNeID升級至第二級，以降低辨識錯誤率、提升通關效率。官方也再次提醒，務必攜帶有效且未過期的身分證件，並事先確認禁帶物品規定，否則在春節人潮高峰下，一個小疏忽，就可能讓回家路變成「機場卡關之旅」。