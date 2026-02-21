我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被稱為「大國工匠」的中國航發黎明工裝製造廠數控車工洪家光，被抓包使用游標卡尺錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲中國「大國工匠」節目中描述瀋陽機床工人控制加工精度，但畫面上的工人卻是用手旋轉「急停按鈕」。（圖／翻攝自微博）

中國官媒常有介紹一線工人背景故事、堅持的「工匠精神」，試圖感動廣大網友，不過2015年起推出的「大國工匠」其中幾集節目中，遭網友發現有許多離譜、誇大的描述，如「手搓0.01微米」，甚至連最基本的游標卡尺都不會用，「造神宣傳」反引發許多反諷。中國官媒央視自2015年推出「大國工匠」節目，介紹航天、工程、農業、文物修復等領域的「工匠」，用一線工人的故事引起大眾共鳴。不過，近來有許多網友發現過的節目中，竟有許多離譜的故事和錯誤，引發中國、台灣網友嘲諷。中國航天科工二院699廠特級技師葉輝，自1997年技校畢業後就進入669廠研磨組，二十幾年來，雙手已經能研磨出「微米級」甚至是頭髮萬分之一的「奈米級」，他為了將厚度僅有A4紙四分之一厚度的鉭片研磨到奈米級，還用砂紙將自己的指紋磨平。全國人大代表、江鈴汽車模具鉗工首席技師劉輝，僅頻觸摸就能精準感知0.01毫米的細微變化，還能使用高速鑽頭在雞蛋上鑽孔，使蛋膜不破。還有航天工業的工人在節目上稱自己可以用眼睛看到0.4微米的差距。中國航發黎明工裝製造廠數控車工洪家光，在《中國工人》2021年的文章中，被描述「一年完成7000多工時」，相當於全年無休、每日工作19小時以上；而在央視片段中，洪家光竟然把游標卡尺反著用，用內量爪去量外徑，是連技校學生都不會犯的低級錯誤。還有節目中描述瀋陽機床工人控制加工精度，但畫面上的工人卻是用手旋轉「急停按鈕」，完全違背正常人的工業常識；以及使用電烙鐵時，有「鐵沙掌」工人，用手觸碰高溫部位。這些離譜的「大國工匠」連許多中國網友都看不下去，有許多人拍影片模仿洪家光使用遊標卡尺，更留言大酸：「原來卡尺是這樣用」、「中國航太的希望」、「大國工匠眼睛能看到0.4微米，相當於肉眼看清大腸桿菌是公是母」、「能不能講點工業文明？別老宣傳的像手工作坊」、「宣傳口巧言令色卻沒有實踐的文科生很多」、「大國工匠，央視站台，瀋陽機床，靠旋轉急停按鈕控制精度，滑天下之大稽」、「降低公信力的東西，不值得推廣，不知道為什麼這麼重要的媒體還要大肆宣傳，合適嗎？ 」「EMO按鈕不是讓你當手輪用的，再不濟找個現場的人過來操作一下也不至於鬧笑話啊」、「義和團加土法煉鋼的堅持」、「吹牛世界第一」。