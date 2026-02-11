我是廣告 請繼續往下閱讀

被譽為「天堂之島」的峇里島深陷污染難題，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）近日罕見公開動怒，痛批峇里島垃圾問題惡化，地方政府反應遲緩，直言若再不改善，恐重創峇里島身為世界級旅遊勝地的國際形象。根據《雅加達郵報》報導，普拉博沃點名峇里島省長科斯特（Wayan Koster）與地方官員，批評目前的清潔行動「遠遠不夠」，不僅成效有限，也未能真正解決問題，引發外界高度關注。普拉博沃2月2日向各地區領導人談話時透露，他多次接獲國際重量級人士投訴，直指峇里島「變得又髒又亂」。他轉述對方說法：「他們說峇里島現在太髒了，不再美麗。」並表示自己接受這樣的批評。為了強化說服力，普拉博沃更展示2025年12月拍攝的照片，只見峇里島海灘被大量垃圾覆蓋，畫面怵目驚心。他直言，印尼島嶼本來很美麗，但觀光客看到的卻是貧民區與滿地垃圾，「這樣誰還想來旅遊？」普拉博沃也指責省長科斯特明明握有動員全島450萬居民的權力，卻行動太慢。他警告，若地方政府無法達標，中央政府將不排除動用軍方進行例行清理，甚至正式對垃圾問題「宣戰」。事實上，科斯特早在2025年已推出多項措施，包括全面禁止一次性塑膠袋、塑膠杯、吸管與保麗龍，適用範圍涵蓋商家、學校、政府機構、飯店與宗教場所。不過，外籍旅客於2025年創下705萬人次、並榮登Tripadvisor「2026全球最佳旅遊目的地」，人潮擁擠也是峇里島的難題，而峇里島未來能否真正擺脫垃圾陰影，恐怕才是決定這座島嶼未來命運的關鍵考驗。