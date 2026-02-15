我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對遠距工作者與自由接案者來說，曼谷幾乎是理想模板。（示意圖／美聯社／達志影像）

走在曼谷街頭，高樓玻璃反射著熱帶陽光，轉個彎卻又被路邊炒河粉與泰式香料的香氣拉回現實。這座城市同時運轉著快節奏與慢生活，也正因如此，曼谷近年悄悄翻轉國際形象，從普通的觀光景點進化為Z世代最愛城市、數位遊牧族眼中的亞洲首選基地。對30歲以下的年輕人來說，曼谷的吸引力其實很簡單。根據《Time Out》最新調查，曼谷被票選為全球年輕人最愛城市之一，關鍵在於「生活不用太貴」。高達 71% 受訪者認為生活成本親民，捷運沿線公寓租金相對可控，讓小資族也能輕鬆展開城市生活。不過便宜只是基本盤，真正留住人的原因是快樂感。根據調查顯示，84%的年輕居民表示自己在曼谷「過得很開心」。從街邊酒吧、夜市到世界級夜店，社交場合密集，交朋友不費力，對剛離鄉背井的年輕世代而言，這種城市溫度比什麼都重要。而對遠距工作者與自由接案者來說，曼谷幾乎是理想模板。Instant Offices 排名中，曼谷擠進全球數位遊牧城市前五，更是亞洲唯一上榜城市。共享辦公室與咖啡館密度高、網路穩定，下班後按摩、美食與展演空間隨手可得，工作與生活界線被柔軟地重新定義。這股熱潮也反映在房市上，泰國房地產資訊顯示，台灣買家已躍升為外國人購屋第四名，年成長率超過五成，最受青睞的正是捷運沿線、步行可達的公寓產品。從自住到投資，「住得進城市、活得像在生活」成為跨國置產的關鍵理由。回頭看曼谷的崛起，其實是一種城市價值的轉向。這座城市不追求最昂貴的天際線建築，而是讓年輕人能快樂生活、自由工作。