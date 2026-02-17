我是廣告 請繼續往下閱讀

▲菲律賓英文語言學校近年不僅吸引大量台灣學生，也受到日本與韓國年輕族群青睞。（圖／宿霧CIA語言學校官網）

早上在泳池畔吃早餐，下午進教室和老師一對一對話，傍晚走到沙灘看夕陽，這不是度假村行程，而是許多人正在體驗的「菲律賓夢幻留學」。近年越來越多學生與上班族選擇前往宿霧、碧瑤等地，用相對低預算換取高密度英文訓練，讓遊學不再只是學生專利，而是一種生活型進修。所謂夢幻留學，核心在於「度假式語言學校」。不少校園本身就像小型渡假村，擁有海景、泳池與完善住宿空間，例如 CBO 藍海學院、QQ English 海濱校區，主打全包式學費，涵蓋課程、住宿與餐飲，學生只需專心學習與生活，不必煩惱瑣事。在學校選擇上，宿霧仍是最熱門地區。若目標是雅思高分或短期衝刺，EV語言學校以「斯巴達式」管理聞名；想要均衡提升聽說讀寫，CIA、CPILS 等老字號學校也累積大量口碑。這些學校最大的特色，就是高比例的一對一課程，讓學生幾乎沒有「不開口」的空間。費用則是菲律賓遊學的最大吸引力。以一個月來看，學費加住宿、餐飲約落在新台幣4萬到7萬元之間，不含機票，僅約歐美語言學校的三分之一到一半，卻能換到更密集的教學時數，對預算有限者相當友善。在學習規劃上，多數顧問建議至少安排4至12週，效果最為明顯。一對一教學能快速修正發音、建立開口自信，也因此吸引不少社會人士、甚至親子共學族群。至於安全性，主流語言學校多設有門禁與警衛，校區位置也以市區為主，相對安心。當英文不再只存在課本，而是融入海風、泳池與日常對話，「學習」這件事的樣貌也跟著改變。菲律賓夢幻留學的魅力，或許不只是學會多少單字，而是讓人重新發現：原來成長，也可以發生在最不像教室的地方。