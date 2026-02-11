我是廣告 請繼續往下閱讀

當你接到一通「聲音一模一樣」的親友來電，或看到一份看似專業又誘人的徵才廣告，背後可能不是巧合，而是人工智慧在操盤。國際刑警組織（INTERPOL）最新警告，東南亞犯罪集團正大量運用廉價 AI 工具，讓詐騙更精準、更難識破，也讓執法單位面臨前所未有的挑戰。根據《彭博社》報導，過去不少詐騙手法相對單純，多半以假投資、高報酬或網路愛情為誘餌，但隨著人工智慧技術普及，詐騙內容已進化到「真假難分」。從文字、聲音到影像，都能高度擬真，讓受害者防不勝防。綜合外國媒體報導，詐騙集團如今可透過大型語言模型快速生成逼真的招募廣告、客服話術，甚至結合深度偽造（Deepfake）技術，模仿親人或熟人的聲音與臉孔進行詐騙，大幅提高成功率，也降低被識破的風險。不只如此，AI 也讓犯罪模式變得更靈活。詐騙集團能即時分析回饋、快速調整話術，轉向新的目標族群，甚至在不同國家間頻繁轉移據點，使追查難度倍增。位於新加坡的國際刑警組織網路犯罪局局長尼爾・杰頓（Neal Jetton）直言，這類運作模式本質上並不複雜，但 AI 讓「犯罪變得更容易」。雖然近年在美國、中國、泰國等國施壓下，柬埔寨、緬甸等地已加大力道掃蕩詐騙園區並處置相關人員，但國際刑警組織指出，犯罪網絡正加速「去中心化」與全球化擴散。美洲、非洲與中東的詐騙活動明顯增加，部分案件更帶有亞洲操作痕跡，顯示與東南亞犯罪集團仍有連結。杰頓也提醒，人工智慧的使用，並未減少被販運至東南亞從事詐騙的人數，但未來詐騙集團對人力的依賴勢必下降。當技術門檻不斷降低，詐騙不再只是少數人的「專業犯罪」，而可能成為一場由 AI 推動的全球性風險戰爭。