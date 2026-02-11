我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選結果幾乎塵埃落定，選後政治版圖逐漸浮現輪廓。獲得最多票數的執政黨「泰自豪黨」聲勢看漲，黨魁阿努廷公開表示，對新政府能完整走完四年任期充滿信心，但在慶祝聲浪背後，選舉爭議與司法變數也正同步發酵。綜合外國媒體報導，泰國選舉委員會指出，目前已接獲超過百起選舉違規投訴，其中高達107起涉及賄選指控，相關案件正陸續調查中。選委會強調，將依法處理所有檢舉，確保選舉結果的合法性與公信力。在組閣議題上，最有可能與泰自豪黨結盟的「勇敢道德黨」透露，正等待泰自豪黨正式發出邀請，並表態不會為加入聯合政府設下任何前提條件。勇敢道德黨本屆選戰表現亮眼，預估可拿下約60席，成為關鍵少數。相較之下，反對黨「人民黨」則面臨嚴峻挑戰。黨內十名當選議員被指涉嫌觸犯冒犯君主罪，名單中更包括黨魁納塔蓬。一旦罪名成立，單一案件最高可判處15年有期徒刑，甚至可能遭到終身禁政，對反對陣營投下震撼彈。泰國反貪腐委員會已證實，相關案件已移送最高法院審理。納塔蓬則回應，自己尚未收到正式通知，並反控選務不公，呼籲選委會重新清點南邦府與孔敬府選票，質疑當地廢票比例異常偏高，恐涉及違規操作。另一方面，與前總理塔克辛家族關係密切的為泰黨，則在傳統票倉泰北地區遭遇重挫。大本營清邁府十席全數失守，全國僅拿下74席，席次較上屆大選腰斬。隨著組閣談判、司法審理與政治重組同時展開，這場選後角力戰，恐怕才正要進入真正的高潮。