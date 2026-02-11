我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國芭達雅驚現巨型眼鏡王蛇受困車內，引發民眾圍觀與社群熱議。這條全長逾三公尺的蛇在車內橫行逾四小時，幸好最終由救援人員成功捕獲，未造成人員傷亡，但意外引爆網友猜測彩票號碼的熱潮。根據《芭達雅郵報》（Pattaya Mail）報導，事件發生在上周五（2月6日）下午1點30分左右，一輛民用車被發現前方座位下有一條巨型眼鏡王蛇。從影片中可看到顯示，蛇直立身軀、展開頸部，威嚴的姿態讓人驚呼連連。接獲通報後，當地救援團隊迅速趕到現場，但因蛇體巨大且不斷掙扎，捕捉過程耗時超過四小時。最終，專業人員以安全方式將蛇移出車內，並將其放歸自然，整起事件沒有造成人員受傷。令人意外的是，隨著救援結束，社群媒體上開始出現大量網友討論涉事車牌號碼，並嘗試從中推算「幸運彩票號碼」。這種現象在泰國頗為常見，尤其在芭達雅等地，蛇類闖入人居區後，常引起民眾圍觀並衍生出各種迷信行為。救援人員提醒，眼鏡王蛇毒性極強，一旦遭遇，民眾應保持距離，避免自行處理，以免發生危險。同時，呼籲民眾勿因好奇心靠近，以確保自身安全。這起「蛇困車事件」除了驚險，也再次提醒泰國居民與遊客，日常生活中需保持警覺，尤其在蛇類活躍季節。巨蛇的出現雖然成為話題焦點，但更應重視與自然共處的安全知識，而非單純追逐「幸運號碼」的迷信趣味。