▲▼彭靖惠參加MTV台歌唱比賽《新聲卡位戰》入行，2000年發行首張專輯《解套》。（圖／一事無成的老編臉書、滾石唱片YouTube）

▲彭靖惠去年在臉書現蹤，問候關心她的歌迷，透露自己目前重心在家庭，生活平凡但很快樂。（圖／滾石唱片YouTube）

彭靖惠27年前參加MTV台的選秀節目《新聲卡位戰》發跡，成績僅次冠軍的蔡依林，出道後共發行4張專輯，曾經入圍金曲歌后，不過後來於歌壇銷聲匿跡，至今長達20年，不少樂迷好奇彭靖惠的近況，本人去年驚喜發聲，透露正過著相夫教子的平凡生活。1998年5月1日，MTV中文台舉辦《新聲卡位戰》歌唱比賽決賽，蔡依林拿下歌唱組第一名，亞軍則是北一女、台大圖資系畢業的彭靖惠，彭靖惠後來被滾石唱片簽下，2000年發行首張專輯《解套》，同名主打歌翻唱日本女歌手杏里（Anri）的〈夏の月〉，由知名作詞人姚若龍填中文詞，雖然短時間內沒有聲名大噪，但迴響不惡。彭靖惠隔年推出《貓小姐》專輯，同樣走流行曲風，2004年加盟新東家豐華後，音樂風格改走Smooth Jazz、Bossa Nova，第三張專輯《純粹慵懶》獲得中華音樂人交流協會年度十大專輯的肯定，讓她更堅定創作爵士樂風的歌曲，彭靖惠因此有了「台灣小野麗莎」美名。2006年9月，彭靖惠發行音樂生涯最後一張專輯《浪費時間是快樂的》，該張作品入圍第18屆金曲獎最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手獎，之後彭靖惠便漸漸淡出歌壇，從事紙黏土藝術創作及阿根廷探戈教學。不少歌迷在彭靖惠〈解套〉MV下留言：「當年很愛的歌，她沒有紅，但這首真的好聽」、「有些歌手唱得很棒很有實力，真的是生不逢時，她的年代太多強者，如果她晚20年出道，現在絕對數一數二」、「我去KTV，第一首歌一定點這」、「這首歌真的很強」、「2025回來回味彭靖惠這首好歌」、「消失的好聲音！」彭靖惠在2025年4月於音樂粉專「一事無成的老編」回覆老歌迷的留言，透露雖然現在不做流行音樂，但偶爾還是會去朋友的專輯或樂團裡玩耍，至於近況，彭靖惠說：「謝謝你們的支持，我很好，過著相夫教子，平凡快樂的生活喲！」