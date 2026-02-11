我是廣告 請繼續往下閱讀

Fumi阿姨是誰？北捷一腳踹飛老婦人爆紅

表明「如果時間重來，還是會選擇反擊，因為可以好好保護自己真的很重要，親友以及父母都這樣覺得」。

▲北捷老婦人要求Fumi阿姨讓位不成，使用手提袋攻擊，最終被一腳踢飛，在社群引爆討論。（圖／爆料公社）

Fumi阿姨踹飛老婦人遭罰4000元！法院「1關鍵」不認是正當防衛

原本法院裁罰是6000元，Fumi阿姨提出異議後，最終才變成4000元罰緩

但在Fumi阿姨用腳阻擋之後，並未再持續施加暴行，侵害行為已結束，因此不符合正當防衛的要件。

仍屬互相鬥毆行為，考量Fumi阿姨是初犯，事後坦承行為並未再有滋擾情形，法院最終撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，全案定讞。

▲Fumi阿姨去年9月在捷運上踹飛一名老婦人，最終遭法院裁定判罰4000元。（圖／Fumi阿姨IG@auntyfumika）

Fumi阿姨遭罰4000元心聲曝光！IG追蹤「5個月暴走40倍」

不過Fumi阿姨的IG從事發時的2000初頭，至今已經有超過8.4萬人追蹤，成長超過40倍之多

▲Fumi阿姨在北捷踹婦事件之後，5個月的時間粉絲追蹤成長超過40倍之多。（圖/IG@Fumi阿姨）