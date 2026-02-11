去年9月底台北捷運爆發「優先席讓座衝突」，一位老婦人要求讓位不成，開始攻擊坐在優先席的Fumi阿姨，結果一腳被Fumi阿姨踹飛，影片當時在社群上大肆瘋傳，如今最後判罰也出爐，法院認證該起事件為「互相鬥毆行為」，開罰Fumi阿姨4000元罰鍰，Fumi阿姨也親自回應表示：「這件事就到此結束。」回顧這幾個月以來，Fumi阿姨一腳也踹出自己的爆紅契機，IG追蹤從事發至今已經增長超過40倍，人氣相當高。
Fumi阿姨是誰？北捷一腳踹飛老婦人爆紅
這位Fumi阿姨本身是一位台大畢業的高材生，2025年9月29日下午4時許，他搭乘北捷紅線時，坐在優先席上，結果一位老婦人要求她讓位不成，開始利用袋子敲擊Fumi阿姨的膝蓋、腿部等，最後讓Fumi阿姨受不了，優雅的先將手上的精品「三宅一生」遞給旁邊乘客，隨即一腳就把老婦人給踹飛，還補上一句「You Can Try One More Time」。
影片在社群上火速爆紅，不少人力挺Fumi阿姨，認為是給倚老賣老的老年人震撼教育，後續也延伸出非常多迷因梗，連Fumi阿姨愛穿的三宅一生精品都是討論話題。事後Fumi也接受媒體採訪，表明「如果時間重來，還是會選擇反擊，因為可以好好保護自己真的很重要，親友以及父母都這樣覺得」。
Fumi阿姨踹飛老婦人遭罰4000元！法院「1關鍵」不認是正當防衛
然而事件後來開始進入調查程序，Fumi阿姨先是在薔薔PODCAST節目《薔栗膠》透露：「這件事情有被開罰，但在律師翻閱過往類似案例之後，都覺得開罰金額太高。」根據《三立新聞》報導，原本法院裁罰是6000元，Fumi阿姨提出異議後，最終才變成4000元罰緩，不得再抗告。
法院在審核相關影像證據後認為，曾姓老婦人的確有以隨身物品碰撞對方情形，但在Fumi阿姨用腳阻擋之後，並未再持續施加暴行，侵害行為已結束，因此不符合正當防衛的要件。法院認定，雙方雖然沒有造成明顯傷勢，但在公共場所有肢體衝突，仍屬互相鬥毆行為，考量Fumi阿姨是初犯，事後坦承行為並未再有滋擾情形，法院最終撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，全案定讞。
Fumi阿姨遭罰4000元心聲曝光！IG追蹤「5個月暴走40倍」
對於被罰4000元，Fumi阿姨也在10日晚間在IG上透露心聲表示：「感恩關心我的大家！也謝謝媒體朋友們，關於北捷事件，我尊重最後的裁量，希望這件事能在此劃下句點，不佔用到媒體的資源，謝謝大家。」
而雖然被罰4000元全案定讞，不過Fumi阿姨的IG從事發時的2000初頭，至今已經有超過8.4萬人追蹤，成長超過40倍之多，過去幾個月也有接到一些合作案，也經常在社群平台Threads海巡跟粉絲互動，不少網友都大讚Fumi阿姨非常親民，希望透過這起事件的落幕，也能點醒許多人反思、記得優先席的意義，也不要再公眾場合跟別人起衝突哦！
資料來源：Fumi阿姨IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
這位Fumi阿姨本身是一位台大畢業的高材生，2025年9月29日下午4時許，他搭乘北捷紅線時，坐在優先席上，結果一位老婦人要求她讓位不成，開始利用袋子敲擊Fumi阿姨的膝蓋、腿部等，最後讓Fumi阿姨受不了，優雅的先將手上的精品「三宅一生」遞給旁邊乘客，隨即一腳就把老婦人給踹飛，還補上一句「You Can Try One More Time」。
影片在社群上火速爆紅，不少人力挺Fumi阿姨，認為是給倚老賣老的老年人震撼教育，後續也延伸出非常多迷因梗，連Fumi阿姨愛穿的三宅一生精品都是討論話題。事後Fumi也接受媒體採訪，表明「如果時間重來，還是會選擇反擊，因為可以好好保護自己真的很重要，親友以及父母都這樣覺得」。
Fumi阿姨踹飛老婦人遭罰4000元！法院「1關鍵」不認是正當防衛
然而事件後來開始進入調查程序，Fumi阿姨先是在薔薔PODCAST節目《薔栗膠》透露：「這件事情有被開罰，但在律師翻閱過往類似案例之後，都覺得開罰金額太高。」根據《三立新聞》報導，原本法院裁罰是6000元，Fumi阿姨提出異議後，最終才變成4000元罰緩，不得再抗告。
法院在審核相關影像證據後認為，曾姓老婦人的確有以隨身物品碰撞對方情形，但在Fumi阿姨用腳阻擋之後，並未再持續施加暴行，侵害行為已結束，因此不符合正當防衛的要件。法院認定，雙方雖然沒有造成明顯傷勢，但在公共場所有肢體衝突，仍屬互相鬥毆行為，考量Fumi阿姨是初犯，事後坦承行為並未再有滋擾情形，法院最終撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，全案定讞。
對於被罰4000元，Fumi阿姨也在10日晚間在IG上透露心聲表示：「感恩關心我的大家！也謝謝媒體朋友們，關於北捷事件，我尊重最後的裁量，希望這件事能在此劃下句點，不佔用到媒體的資源，謝謝大家。」
而雖然被罰4000元全案定讞，不過Fumi阿姨的IG從事發時的2000初頭，至今已經有超過8.4萬人追蹤，成長超過40倍之多，過去幾個月也有接到一些合作案，也經常在社群平台Threads海巡跟粉絲互動，不少網友都大讚Fumi阿姨非常親民，希望透過這起事件的落幕，也能點醒許多人反思、記得優先席的意義，也不要再公眾場合跟別人起衝突哦！