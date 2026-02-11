根據星巴克官網，過年前「星巴克買一送一」連喝2天情人節快樂好友分享日，消費滿1314元再送玫瑰花。今（11）日先喝「第二杯半價」foodpanda外送咖啡優惠；星巴克表示，春季新品櫻花杯開喝草莓抹茶那堤、粉紅草莓星冰樂，春櫻柯基、貓咪裝扮Bearista熊寶寶全開賣。85度C表示，今周三黑糖珍珠日，「第二杯半價」，本文一次整理最新咖啡優惠。
星巴克：情人節「買一送一」喝2天！今第二杯半價咖啡優惠
星巴克表示，今2月11日起，凡點購大杯或特大杯冰熱飲品，即可隨杯獲得春季限定櫻花外帶杯款，迎接櫻花飛舞的咖啡幸福時光。過年前最新三大咖啡優惠搶先看：
◾️情人節「星巴克買一送一」喝2天！星巴克情人節快樂好友分享日，2月12日（四）至2月13日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️2月14日消費滿1314元再送玫瑰花！星巴克情人節浪漫心動時刻，玫瑰花滿額贈活動2月14日（六），單筆消費金額滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。
◾️今星巴克第二杯半價！星福臨門2月11日（三）至2月23日（一）活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享「第二杯半價」外送咖啡優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克2/11櫻花杯開喝！草莓抹茶那堤、春櫻柯基新品開賣
星巴克表示，今2月11日全台門市全新開喝2款春櫻季節新品，「草莓風味抹茶那堤」嚴選日本抹茶打造，頂層灑入草莓奶霜與草莓餅乾碎片，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，真實口感喝得到茶香與微酸草莓果韻，清爽順口；夢幻浪漫的「粉紅草莓風味星冰樂」，則以草莓奶霜融合櫻花色調的粉紅吉利凍，再覆蓋鮮奶油與酥脆草莓餅乾碎片，記者品嚐到甜香草莓風味搭配嫩Q口感，有如甜點般療癒。
2月11日星巴克春櫻新品全開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦超可愛櫻花柯基系列，愛心屁屁造型的「柯基尾巴便利單杯提袋」390元、蓬鬆好摸「柯基尾巴零錢證件掛牌」480元，看好將延續貓屁屁提袋搶購熱潮，先買先贏；另有立體造型「柯基賞櫻馬克杯」880元，粉綠漸層設計的「柯基晶瑩不鏽鋼TOGO冷水杯」1350元、「柯基櫻語不鏽鋼TOGO冷水杯」1450元、「STANLEY春櫻20OZ不鏽鋼吸管杯」1750元等。
記者也推薦貓控可入手粉貓屁屁新品「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」500元；尤其Bearista「貓咪MINI熊寶寶組」1300元，一對小熊變身灰白貓咪裝扮，以手部磁吸設計，讓雙貓手牽手喝咖啡賞櫻花，讓人看了都融化。而立體造型「灰貓／白貓花漾馬克杯」各580元、「抱抱白貓咪單杯提袋」450元，還有粉綠茄芷袋風格的「春日條紋網布零錢包」500元、「春日條紋網布手提袋」650元、「春櫻貓咪隨行收納袋」650元等。
85度C：「第二杯半價」週三黑糖珍珠日優惠！
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠開喝！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
星巴克官網、foodpanda、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今2月11日起，凡點購大杯或特大杯冰熱飲品，即可隨杯獲得春季限定櫻花外帶杯款，迎接櫻花飛舞的咖啡幸福時光。過年前最新三大咖啡優惠搶先看：
◾️情人節「星巴克買一送一」喝2天！星巴克情人節快樂好友分享日，2月12日（四）至2月13日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️2月14日消費滿1314元再送玫瑰花！星巴克情人節浪漫心動時刻，玫瑰花滿額贈活動2月14日（六），單筆消費金額滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。
◾️今星巴克第二杯半價！星福臨門2月11日（三）至2月23日（一）活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享「第二杯半價」外送咖啡優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克表示，今2月11日全台門市全新開喝2款春櫻季節新品，「草莓風味抹茶那堤」嚴選日本抹茶打造，頂層灑入草莓奶霜與草莓餅乾碎片，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，真實口感喝得到茶香與微酸草莓果韻，清爽順口；夢幻浪漫的「粉紅草莓風味星冰樂」，則以草莓奶霜融合櫻花色調的粉紅吉利凍，再覆蓋鮮奶油與酥脆草莓餅乾碎片，記者品嚐到甜香草莓風味搭配嫩Q口感，有如甜點般療癒。
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠開喝！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
星巴克官網、foodpanda、85度C