過去經營粉專「林叨囝仔 The Lins' Kids」的37歲網紅媽咪Sydney因為連生7胎，在網路上爆紅；近日Sydney被爆再度懷孕，遭網友目擊現身醫院產檢候診區，準備升格成8寶媽，驚人的生育能力讓人感到訝異，也再度掀起外界關注。而Sydney先前就曾在節目上放話，要繼續生到45歲更年期為止，為了「造人」更自爆和老公一個禮拜至少床戰3次。
林叨囝仔早放話要生8胎 生到45歲更年期為止
「林叨囝仔」Sydney升級8寶媽的消息讓網友震驚不已，其實她過去上節目《醫師好辣》時就說過，自己還想繼續生，「生到更年期，看有幾個就幾個，我一定會再生，8個也可以，我很想生下去。」如今Sydney真的再度懷孕，顯然是她的人生規劃而非意外。
當時在節目上主持人徐乃麟還開玩笑對Sydney說：「妳這樣生下去會生20幾個」，Sydney則淡定笑回：「不會啦，生到45歲差不多」，女持人嚴立婷也好奇地問她，這麼頻繁懷孕難道不會不舒服嗎？Sydney則表示自己每天都很忙，「好像沒有什麼時間害喜」。
林叨囝仔自爆每週做人3次 徐乃麟也嚇到
Sydney更在節目上透露老公大她9歲，徐乃麟因此稱讚「那他還蠻厲害的耶」，嚴立婷也附和「妳先生應該很愛妳」，怎料Sydney這時突然脫口自己和老公的造人次數：「一個禮拜3次啊」，讓現場眾人一陣錯愕，都被她的坦白程度嚇到。
林叨囝仔黑料超多 遭炎上後關閉臉書、IG
而「林叨囝仔」臉書粉專過去高達32萬人追蹤，但Sydney在2024年4月時，因於直播中訕笑資源班學生，導致被全網炎上，廠商也與他們切割，加上黑歷史頻頻被爆出，曾懷孕滑雪、臨盆前攀登百岳連累山友等，都讓夫妻倆不停被攻擊，他們才因此關閉臉書和IG等社群，轉戰小紅書平台。不過「林叨囝仔」在小紅書的成效頗低，未能成功吸引中國粉絲關注。
影片來源：醫師好辣YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
「林叨囝仔」Sydney升級8寶媽的消息讓網友震驚不已，其實她過去上節目《醫師好辣》時就說過，自己還想繼續生，「生到更年期，看有幾個就幾個，我一定會再生，8個也可以，我很想生下去。」如今Sydney真的再度懷孕，顯然是她的人生規劃而非意外。
當時在節目上主持人徐乃麟還開玩笑對Sydney說：「妳這樣生下去會生20幾個」，Sydney則淡定笑回：「不會啦，生到45歲差不多」，女持人嚴立婷也好奇地問她，這麼頻繁懷孕難道不會不舒服嗎？Sydney則表示自己每天都很忙，「好像沒有什麼時間害喜」。
Sydney更在節目上透露老公大她9歲，徐乃麟因此稱讚「那他還蠻厲害的耶」，嚴立婷也附和「妳先生應該很愛妳」，怎料Sydney這時突然脫口自己和老公的造人次數：「一個禮拜3次啊」，讓現場眾人一陣錯愕，都被她的坦白程度嚇到。
而「林叨囝仔」臉書粉專過去高達32萬人追蹤，但Sydney在2024年4月時，因於直播中訕笑資源班學生，導致被全網炎上，廠商也與他們切割，加上黑歷史頻頻被爆出，曾懷孕滑雪、臨盆前攀登百岳連累山友等，都讓夫妻倆不停被攻擊，他們才因此關閉臉書和IG等社群，轉戰小紅書平台。不過「林叨囝仔」在小紅書的成效頗低，未能成功吸引中國粉絲關注。