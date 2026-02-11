索馬利亞一架客機10日下午從摩加迪沙亞丁·阿德國際機場（Aden Adde International Airport）起飛不久，就向塔台回報發生技術故障，要求返回機場，隨後飛機緊急迫降時衝出機場跑道，一路衝到附近海灘上才停下。飛機一側機翼斷裂，機身受損嚴重，但是機上55位人員全數平安撤離，事後航空大司大讚機長臨危不亂、冷靜應變，是確保機上人員安全的關鍵人物。
根據《BBC》報導，索馬利亞星空航空（Starsky Aviation）表示，這架載有50名乘客的班機週二下午原定從摩加迪沙出發飛往古里埃爾和加爾卡約，但在起飛不久後就遭遇機械故障，緊急要求返航迫降。
飛機飛回亞丁·阿德國際機場時未能在跑道上順利降落，而是一路衝出停機坪，最終衝到海灘的淺水區域才順利停下。
目前還不清楚故障是具體什麼問題造成的，但是機上50位乘客加上5位機組人員，55人全數平安撤離。從現場照片可以看見，飛機一側機翼幾乎完全斷裂，不難想像當時緊急迫降的衝擊力之大，機上人員能夠全數平安堪稱奇蹟。
星空航空表示，「我們欣慰地確認，所有乘客和機組人員都安然無恙，目前相關單位正在進行調查，以釐清導致此次緊急迫降的技術問題原因。機長迅速而冷靜的決策，在確保機上所有人員的安全方面發揮了關鍵作用，我們對他處理此次情況的表現深表肯定」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
飛機飛回亞丁·阿德國際機場時未能在跑道上順利降落，而是一路衝出停機坪，最終衝到海灘的淺水區域才順利停下。
星空航空表示，「我們欣慰地確認，所有乘客和機組人員都安然無恙，目前相關單位正在進行調查，以釐清導致此次緊急迫降的技術問題原因。機長迅速而冷靜的決策，在確保機上所有人員的安全方面發揮了關鍵作用，我們對他處理此次情況的表現深表肯定」。