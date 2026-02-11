威力彩頭獎連續槓龜30期，頭獎獎金狂飆13.5億天價數字，將於明（12）晚上20時30分透過直播開獎，不少彩迷們都想試試手氣。根據易經專家王昆山表示，購買彩券時可以參考3招開運方法，包括「用吉利的錢買彩券、路上捐錢或隨手撿垃圾、找尋生肖好運貴人」等，藉此提升偏財運，同時提供12生肖好運貴人，或許明晚的幸運得主就會是你。
威力彩飆13.5億明晚開獎！買彩券「3招」衝高中獎運
威力彩頭獎獎金累積13.5億，想要一舉成為億萬富翁是許多彩迷的夢想，易經專家王昆山指出，若在年前想試試手氣，買幾張威力彩彩券或是刮刮樂的話，可以參考以下3個提升偏財運的小方法：
🟡第1招：用吉利的錢買彩券
所謂的吉利的錢代表意外之財，包含發票中獎的小錢、尾牙中獎的紅包等，若使用這些錢消費，能讓好運延伸、滾出大獎。
🟡第2招：路上捐錢或隨手撿垃圾
在買彩券的路上，建議可以隨手進超商等地捐點零錢，有「先捨厚得」之意，透過做善事累積福報。
🟡第3招：找尋生肖好運貴人
12生肖都有好運貴人，建議可以找尋屬於你的生肖貴人，一起購買彩券，一個人氣場不夠，就找朋友一起買壯大偏財運。
🟡12生肖開運貴人一次看
◼︎ 生肖鼠→開運貴人「猴」
◼︎ 生肖牛→開運貴人「蛇」
◼︎ 生肖虎→開運貴人「鼠」
◼︎ 生肖兔→開運貴人「豬」
◼︎ 生肖龍→開運貴人「蛇」
◼︎ 生肖蛇→開運貴人「虎」
◼︎ 生肖馬→開運貴人「兔」
◼︎ 生肖羊→開運貴人「馬」
◼︎ 生肖猴→開運貴人「牛、龍」
◼︎ 生肖雞→開運貴人「羊、狗」
◼︎ 生肖狗→開運貴人「馬」
◼︎ 生肖豬→開運貴人「雞」
威力彩玩法懶人包！一注多少錢、怎麼選號、包牌法一次看
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，不容易中獎。
資料來源：易經專家王昆山
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。