▲莫允雯經紀人證實她與圈外男友的戀情。（圖／Christina Mok 莫允雯FB）

38歲女星莫允雯以陽光形象與姣好身材聞名，不過她去年10月被拍到為戲狂減6公斤後，直接瘦成紙片人，與過去豐潤健康的模樣形成強烈對比。而近日莫允雯被捕捉頂著素顏，與一位高帥男在台北市大安區吃火鍋，互動非常甜蜜，疑似曝光戀情。而經紀人也證實消息，表示該名圈外男性就是莫允雯男友，兩人已穩定交往許久。莫允雯近日被拍到與一位男性互動甜蜜，據《CTWANT》報導，莫允雯被捕捉頂著素顏，與一位男性甜蜜吃火鍋，期間還作出假裝生氣的表情，嘟嘴、怒瞪等向對方撒嬌。之後兩人還一起去逛街，雖然過程中都沒有什麼親密的肢體接觸，但看到莫允雯不斷露出的甜蜜笑容與自然互動，似乎已穩定交往許久。而報導中也指出，經紀人大方證實戀情，表示該名男性就是莫允雯男友。除了戀情引發注目外，莫允雯的臉蛋也變得明顯膨潤，就算素顏也看起來氣色很好，似乎已從去年暴瘦成紙片人模樣，漸漸恢復到原本豐潤健康的身材。莫允雯去年被捕捉到暴瘦模樣後，讓粉絲都非常擔心，經紀人也透露原因，「是上一部戲的角色需求，目前狀況已慢慢恢復」。他也笑說莫允雯原本胸部就不大，平常也不愛穿強調曲線的內衣：「她從不刻意營造性感，反而喜歡自然、乾淨的風格」。而粉絲看到她暴瘦照片後，紛紛留言「希望她多吃一點」、「不管瘦或胖都很美」。莫允雯去年拍完由林心如製作的影集《有愛我們床上談》後，隨即飛往泰國度假，之後回美國探親，還曬出與傅孟柏與經紀人愛女的合照，展現親和一面。