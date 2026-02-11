我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週二震盪走低，僅有道瓊指數小漲0.1%，台北股市今（11）日開盤上漲13.18點、來到33086.15點。大盤開高之際，中小型股卻走低，櫃買指數開盤下跌0.04點、來到296.48點。權值股多數走高，權王台積電以平盤價1880元開出；鴻海開盤上漲1.5元、來到222.5元；台達電開盤上漲20元、來到1205元。市場焦點轉向本週一系列關鍵經濟數據，尤其是在零售銷售降溫之際，投資人正等待週三即將公布的1月非農就業報告，週五發布的最新消費者物價指數（CPI），並同步調整對聯準會（Fed）降息時間點的押注。最新公布的2025年12月零售銷售成為本週第一個關鍵訊號。數據顯示，當月零售支出幾乎「持平」，明顯低於11月的0.6%月增幅，也落後於市場預期的0.4%，反映假期購物季末端的消費動能已出現降溫跡象。疲弱的消費數據可能加深投資人對經濟放緩的憂慮，同時也提高聯準會今年降息的可能性。在利率預期方面，市場雖仍普遍認為聯準會將在3月與4月會議按兵不動，但押注比例正在下滑，目前已有超過75%的交易員預期，利率將在6月下調。美股四大指數昨日多數走低，道瓊指數小漲52.27點或0.1%，收50188.14點，那斯達克指數下跌136.196點或0.59%，收23102.474點，標普500指數下跌23.01點或0.33% ，收6941.81點，費半指數下跌55.447點或0.68%，收8107.133點。科技五大巨頭全面走低。Meta下跌0.96%，蘋果下跌0.34%，Alphabet下跌1.77%，微軟下跌0.08%，亞馬遜下跌0.84%。半導體股多數走弱，AMD下跌1.13%，博通下跌1.02%，輝達下跌0.79%，應用材料下跌0.45%，高通上漲0.83%，美光下跌2.67%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.83%，日月光ADR上漲1.53%，聯電ADR下跌1.39%，中華電信ADR上漲0.79%。