▲張男遭到暴力拉扯企圖強押上車，警方急逮包含許女在內涉案6人。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路巷弄內，3日晚間驚傳一起當街暴力擄人未遂案。一名25歲張姓男子疑因百萬債務糾紛，遭許姓女子夥同5名壯漢包圍，並暴力拉扯企圖強押上車，嚇得路過民眾趕緊報案。轄區大安分局獲報後火速派員趕抵現場，透過調閱監視器鎖定嫌犯行蹤，循線逮捕許女等6名涉案犯嫌，並查扣作案用刀械，全案依法移送偵辦。據了解，這起衝突起因於高額賭債糾紛，張男先前積欠26歲許姓女子高達200萬元，雖已償還一半，但剩餘的百萬元款項卻遲遲未結清。許女不滿張男拖欠，遂找來石姓、黃姓等5名男友人助陣，於3日晚間9時許前往光復南路堵人，眾人將張男強行拖拉至巷內施暴，甚至試圖將其強押上車帶走談判，行徑相當囂張。警方到場後調閱周邊監視器比對，發現許女等人犯案後並未走遠，仍在現場附近逗留，隨即上前盤查並將許女及同夥石男、黃男等人帶回釐清，並在作案車輛內起獲刀械一把。經擴大追查，警方順利將涉案6人全數查緝到案，詢後依涉嫌《刑法》妨害自由、妨害秩序及違反《社會秩序維護法》等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。