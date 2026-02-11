我是廣告 請繼續往下閱讀

美國公布最新零售銷售數據表現不如預期，推升市場降息預期，美元指數再跌，加上台股走揚，新台幣兌美元今（11）日早盤升破31.5元，一度來到31.495元，升值5.5分。美國12月零售銷售數據與11月相比幾乎沒有成長，在消費旺季不旺之下，也推升市場對美國聯準會（Fed）降息的預期，美元指數再跌下探96.77。在美元續弱之下，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中日圓兌美元今日早盤從154.51升值到153.85，韓元兌美元也從1460.64回升至1453.82，離岸人民幣兌美元從6.9146來到6.9095。至於新台幣兌美元今日早盤也升值，以31.53元、升值2分開出，在美元續弱及台股走揚下，新台幣進一步升破31.5元，一度來到31.495元，升值5.5分，目前在31.5元盤整。