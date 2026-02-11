我是廣告 請繼續往下閱讀

猶他爵士本季在重建與競爭之間反覆擺盪的操作策略，已正式引發聯盟圈內警訊。ESPN資深前場管理層分析師鮑比馬克斯（Bobby Marks）近日直言，爵士在比賽末段刻意不安排主力上場，甚至放棄正常戰術調度的做法，已經「在玩弄NBA的比賽公信力」。爵士在2025-26賽季的操作，被外界形容為「想魚與熊掌兼得」。球隊在季中豪砸3枚選秀權與多名年輕資產，向曼菲斯灰熊換回小賈倫傑克森（Jaren Jackson Jr.），展現對未來競爭力的企圖心；但同時，爵士仍希望在戰績上持續下探，以爭取再添一枚高順位樂透籤。這樣的策略，讓總教練哈迪（Will Hardy）被迫在比賽末節做出極具爭議的決策，包括第四節長時間讓主力坐板凳、關鍵時刻不叫暫停，明顯避開「全力爭勝」的戰術選項。即便這樣的操作並非場場奏效，例如日前仍意外擊敗邁阿密熱火（Miami Heat），但其意圖已相當明確。馬克斯重話抨擊 直指「傷害NBA完整性」對此，馬克斯在節目中毫不保留地表達立場，直言聯盟不該對這類「新型態擺爛」視而不見。馬克斯表示：「我認為爵士現在的行為，已經是在破壞NBA的比賽完整性。第四節讓先發球員坐在板凳上、不叫暫停，這些都不該被合理化。」他進一步指出，類似情況也曾在其他球隊出現，有時甚至會因為輪休過度而意外贏球，讓整個制度顯得荒謬。他也拋出問題，直言聯盟是否該重新檢討現行制度，包括選秀權保護條款，甚至考慮更嚴格的懲處機制，「如果你是聯盟高層，真的該問自己，是否該把鐵鎚拿出來了。」爵士在2026年交易截止日前18場比賽吞下15敗，換回小傑克森後的3場比賽僅取得1勝2敗，其中對奧蘭多魔術一戰，小傑克森在加盟首秀僅出賽25分鐘，也再度引發外界對其使用方式的質疑。在例行賽尚餘29場的情況下，若爵士持續以「近乎喜劇化」的方式輸球，聯盟總裁席佛（Adam Silver）勢必將面臨壓力，是否需要再次調整擺爛相關政策，以維持NBA賽事的公平性與觀賞價值。