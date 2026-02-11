我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電10日公布1月合併營收為新台幣4012.55億元，月增19.8%，年增36.8%，超狂業績再飆出史上新高紀錄，也寫下史上最強單月業績，消息也激勵今（11）日股價開高走高，盤中衝至1905元新天價。台積電今年第一季預估美元營收達346至358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%至8.1%，毛利率63%至65%、營業利益率54%至56%，皆可望續創新高。台積電昨日召開董事會，會中拍板8項重大議案，其中包括核准配發去年第四季每股現金股利6元，並核准資本預算約449.62億美元，以建置及升級先進製程、先進封裝等產能，以及核准8個人事擢升案。董事會會中重要決議，核准去年全年合併營收約3兆8090億5400萬元，稅後淨利約1兆7178億8300萬元，每股盈餘（EPS）為66.25元。會議也核准配發2025年第四季之每股現金股利6元，其普通股配息基準日訂為6月17日，除息交易日則為6月11日。此外，董事會也核准2025年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣2061億4592萬元，其中員工業績奬金約新台幣1030億7296萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣1030億7296萬元將於今年七月發放。外資摩根大通表示，台積電1月營收數據使公司有望超越本季財測區間上緣，包括營收指引上限358億美元，以及毛利率上限65%。分析師指出，隨著關鍵供應鏈業者可能在未來幾個月對2026年AI前景釋出更正面評論，台積電股價仍可望持續跑贏大盤，而AI仍是資金流向的主要焦點。