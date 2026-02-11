春節年假即將到來，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周將有2波東北季風南下，分別在今明兩天（2月11日至2月12日），以及除夕（2月16日），雖然冷度不強，但仍會讓北部、東半部天氣遽變，中南部則維持穩定，周五至小年夜（2月13日至2月15日）則是全台大回暖的時段。
今明兩天東北季風 北東陰天偏涼
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今明兩天周三和周四，受到東北季風增強影響，北部、東半部再次轉為陰天偶陣雨，同時冷空氣南下，但強度不到冷氣團等級，預計會是偏涼的型態為主，「中南部幾乎沒有什麼感覺，甚至有點熱，但日夜溫差很大。」
周末小年夜飆30度 除夕又有冷空氣
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周五至周日全台大幅度回暖，台灣上空轉偏東風，北部、東半部放晴，明顯回溫，中南部最高溫甚至有機會「逼近30度」，非常適合進行年前大掃除工作。
下周一除夕開始，會有另一波東北季風南下，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，這波東北季風初步看來也是不強，只有北部、宜蘭降溫偶陣雨，其它地方持續以暖熱的天氣為主。「整體看來，度過除夕的東北季風後，年假應該是偏暖為主。」
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
