民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍昨（10）日震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。對此，媒體人謝寒冰質疑，陳怡珍可能是要補選立委，否則陳亭妃可能面臨被架空；另外，謝寒冰指出，地方盛傳民進黨可能「換妃」，雖然很離譜，但也很難講。謝寒冰昨上《新聞大白話》表示，陳怡珍現在這個規劃，很明顯就是要選立委！這個布局就是準備把議長、立委、市長全部通吃，但這是民進黨主席賴清德絕對不可能接受的。不過，謝寒冰提到，如果陳亭妃願意接受議長支持對方的人選，妹妹也不選立委了，那麼陳亭妃可能會出現一個狀況，就是立刻被架空！所以這個狀況對陳亭妃來講，也是一個兩難。謝寒冰直言，就他所知，陳亭妃初選對手林俊憲的陣營直到現在仍舊不是很服氣，聽說地方上很多地方的看板都還沒撤，所以這到底是怎麼回事？現在很多人在傳，是不是還會「換妃」？應該不至於到這麼離譜，但又真的很難講。