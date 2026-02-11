挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）10日在米蘭冬季奧運贏得銅牌，不過，他在賽後受訪時卻在直播中突然淚崩坦誠自己對女友不忠，震撼發言一下子讓萊格雷德成為焦點人物，也讓挪威隊的前隊友不滿批評，認為萊格雷德選擇在冬奧賽場向女友喊話是「非常糟糕的時機和場合」。
根據《BBC》報導，28歲的萊格雷德在米蘭冬奧贏得銅牌，他卻在賽後透露自己3個月前發生了外遇，並將這次不忠稱之為「我人生最大的錯誤」，萊格雷德說自己一週前已經向女友坦承此事，並因此經歷了「人生中最糟糕的一週」。
萊格雷德說，「有個我想分享喜悅的人，但她可能現在沒有守在螢幕前。六個月前，我遇到了我一生中的摯愛，世界上最美麗、最善良的人。但三個月前，我犯下了最大的錯誤，我對她不忠。我本來已經擁有人生中的金牌，雖然我知道很多人可能對此有不同看法，但我眼中只有她。過去這幾天，比賽對我來說已經不是最重要的了，我多希望能和她分享這一刻」。
萊格雷德隨後向挪威媒體解釋，他認為當著全世界承認錯誤，並向女友表現愛意是他現在唯一可能挽回這段感情的方法，「我把一切都攤開來，並希望她依然能愛我，我已經沒什麼好失去的了」。
萊格雷德也表示，希望自己的告解「沒有毀了約翰（Johan-Olav Botn，同場賽事的金牌得主）的一天」。萊格雷德說自己這樣做可能很自私，但真的不是為了要搶風頭，「我只是不想以後後悔自己沒有竭盡全力挽回她」。
五屆奧運金牌得主、萊格雷德在挪威隊的前隊友，如今擔任評論員的伯恩（Johannes Boe）則直接表達了對萊格雷德的批評，「這讓人感到非常意外。他的行為是錯誤的，我們確實看到了一個充滿悔恨的年輕人，但不幸的是，時間、地點和時機都錯了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
萊格雷德說，「有個我想分享喜悅的人，但她可能現在沒有守在螢幕前。六個月前，我遇到了我一生中的摯愛，世界上最美麗、最善良的人。但三個月前，我犯下了最大的錯誤，我對她不忠。我本來已經擁有人生中的金牌，雖然我知道很多人可能對此有不同看法，但我眼中只有她。過去這幾天，比賽對我來說已經不是最重要的了，我多希望能和她分享這一刻」。
萊格雷德隨後向挪威媒體解釋，他認為當著全世界承認錯誤，並向女友表現愛意是他現在唯一可能挽回這段感情的方法，「我把一切都攤開來，並希望她依然能愛我，我已經沒什麼好失去的了」。
萊格雷德也表示，希望自己的告解「沒有毀了約翰（Johan-Olav Botn，同場賽事的金牌得主）的一天」。萊格雷德說自己這樣做可能很自私，但真的不是為了要搶風頭，「我只是不想以後後悔自己沒有竭盡全力挽回她」。
五屆奧運金牌得主、萊格雷德在挪威隊的前隊友，如今擔任評論員的伯恩（Johannes Boe）則直接表達了對萊格雷德的批評，「這讓人感到非常意外。他的行為是錯誤的，我們確實看到了一個充滿悔恨的年輕人，但不幸的是，時間、地點和時機都錯了」。