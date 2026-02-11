我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定燈號預估服務。（圖／台灣高鐵提供

即將迎來春節9天連假，高鐵在2月13日至23日疏運期間總共加開395班次列車，一共提供2,162班次。然而，部分旅客考量行程不確性等因素，選擇搭乘自由座，但卻在月台面臨無止盡的等待，高鐵今年首度攜手LINE TODAY推出期間限定「自由座等候時間」預估燈號，旅客可以優先選擇綠色燈號時段搭車，預估等候時間20分鐘內，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。台灣高鐵依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間。高鐵會搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整以確保資訊更新，並更加符合車站實際狀況。高鐵表示，燈號顯示依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為一級、共分五級，更以綠/黃/紅三種顏色提醒：預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20~40分鐘為2個黃燈、40~60分鐘為3個黃燈；預估等候60~80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。高鐵公司建議，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間，享受更加順暢、舒適的高鐵旅程。此外，疏運期間人潮眾多，台灣高鐵公司也再次呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。截至11日上午8時止，已有121萬2千人次完成高鐵對號座訂票。提醒旅客應預留更充裕時間，提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。此外，考量列車空間有限，敬請旅客乘車時將隨身及小型行李放置於座位上方行李架，讓行李區空間留給大型行李，並注意勿將行李妨礙車門及旅客動線，更不得以行李或物品佔用座位。