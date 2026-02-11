我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委高金素梅涉嫌詐領助理費等3大案，凌晨移送北檢半小時就因為身體狀況不適合偵訊，檢察官諭知限制出境出海，讓她先行就醫。（圖／NOWNEWS攝影中心）

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、協會補助款，以及違反醫療器材管理法等多案，10日指揮調查局國安站兵分30路展開搜索，約談高金素梅等18人到案說明，並於今凌晨陸續將被告移送北檢複訊，其中，現任助理張俊傑之女也是金曲歌王Matzka的妻子雲雅舜，因涉嫌提供個人帳戶供父親使用而捲入洗錢疑雲。檢方訊問後，諭知雲雅舜50萬元交保，並限制出境出海。至於案件關鍵人物張俊傑，則因涉嫌重大，已於稍早被檢方聲請羈押禁見。檢調掌握，由高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌在2015年到2018期間藉由舉辦射箭、唱歌活動，以不實單據低價高報，向中油、台電請領「敦親睦鄰經費」補助費，其中，助理張俊傑疑似實際操作浮報流程，並利用女兒雲雅舜（Matzka妻子）的帳戶收受不法補助款，企圖掩飾資金流向。檢調為了釐清雲雅舜對帳戶用途是否知情，10日晚間將其約談到案，檢察官複訊後，以50萬元交保，案件關鍵人物張俊傑，則因涉嫌重大，已於稍早被檢方聲請羈押禁見。至於高金素梅今天凌晨將近1點移送台北地檢署複訊，但她因為身體不舒服，檢察官認為不適合進行偵訊，諭知限制出境、出海，讓高金素梅進北檢短短半小時就先行離去就醫，所涉案情將擇期訊問。