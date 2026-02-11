我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）近日作客由NBA傳奇球星卡特（Vince Carter）與麥葛瑞迪（Tracy McGrady）主持的播客節目《Cousins》。當被問及誰是湖人陣中最大的「垃圾話大王」時，這位即將年滿27歲的籃球金童毫不猶豫地把票投給了自己，同時也點名休士頓火箭「惡棍」狄龍布魯克斯（Dillon Brooks）是全聯盟最會噴垃圾話的球員。在節目對談中，主持人卡特好奇詢問：「隊上誰最愛噴垃圾話？」唐西奇不假思索地回答：「我。」。這位球星過去在場上就常被鏡頭捕捉到與對手唇槍舌戰，甚至偶爾也會與場邊球迷「熱情交流」。然而，唐西奇之所以能成為垃圾話高手，歸功於他強大的球技作為後盾，讓他有足夠的底氣在言語上壓制對手。唐西奇之所以能成為「垃圾話代表人物」，關鍵在於他往往能用實際表現兌現話語分量。生涯至今，外界早已看慣他在關鍵時刻一邊與對手對噴，一邊持續得分、製造犯規，讓防守者無話可說。本季至今，唐西奇狀態依舊在線，出賽42場，場均繳出32.8分、7.8籃板、8.6助攻，得分高居聯盟第一，投籃命中率47.3％、三分命中率34.5％，整體效率仍維持在頂尖水準。除了進攻火力，唐西奇在製造犯規能力上同樣獨步聯盟，場均罰球出手10.9次、命中8.5球，兩項數據皆為聯盟最高，罰球命中率78.1％也與生涯水準相符。不過，湖人接下來一戰將暫時少了這位話題製造機。唐西奇因腿筋不適，確定缺席今（11）日對聖安東尼奧馬刺的比賽，湖人將必須在沒有他的情況下應戰。