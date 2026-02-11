2026台北燈節即將於2月25日至3月15日於西門町周邊及花博公園盛大登場，今年除了「雙展區、雙IP」令人期待外，臺北市20間宮廟也響應燈節活動，台北市觀傳局表示，在農曆春節及元宵期間推出點燈祈福、花燈展示、小提燈發送、猜燈謎、元宵團圓煮元宵等活動。另外，高雄也有「2026 駁二小夜埕·好日子」，將於2月14日開跑，並有8天連續播放免費電影。
台北市觀傳局介紹，今年共有20間北市宮廟響應台北燈節，橫跨10個行政區，包含臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北市景福宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、松山慈祐宮、松山奉天堂、松山慈惠堂、佛光山台北道場、士林慈諴宮、天母三玉宮、士林神農宮、芝山巖惠濟宮、梘頭福德祠、台北市關渡宮、石牌福星宮、玉成公園福德宮及富南宮等，於農曆春節至元宵節期間，推出各種精彩有趣的元宵活動及應景的燈飾妝點布置。
臺灣省城隍廟有300公尺的燈海隧道 2/26開始舉辦燈謎擂台賽
像是位於台北燈節西門展區的臺灣省城隍廟，自2月9日起至3月31日，於武昌街設置超過300公尺的燈海隧道，在天棚式燈廊上方點綴璀璨的星光燈飾，從中華路綿延至重慶南路，吸引民眾停駐拍照。另也搭配台北燈節展期，在中華路武昌街口設置《城隍昇福平安橋》燈組。此外2月26日、28日及3月3日、7日共4天，在省城隍廟前設有燈謎擂臺，將有電視、微波爐、電子鍋等豐富大獎。
台北天后宮建宮280年 展手工花燈
同樣位在西門展區的台北天后宮，今年適逢建宮280年，樓面展出手工花燈呈現宗教信仰與歷史典故，宮廟周邊妝點小燈籠及流水燈；燈節期間也於捷運西門站6號出口外設置《天后．祈福光橋》燈組，結合傳統「平安橋」與「鑽轎底」祈福文化。
而艋舺龍山寺的寺內則有設置平安燈、馬年主燈及瀑布區景觀造景主燈，艋舺公園還設有生肖主燈。松山慈祐宮推出「馬躍松山迎新春」主題燈飾，搭配宮廟前廣場燈籠海。
信義區的松山慈惠堂為弘揚傳統民俗技藝，每年邀請燈藝師傅製作精緻傳統花燈，燈節期間民眾可先到松山慈惠堂賞燈祈福，再前往捷運西門站3號出口觀賞松山慈惠堂設置的《馬上有錢》燈組，現場還會發送珍貴的限量錢母。台北市觀傳局表示，「2026台北燈節」雙展區將於2月25日至3月15日登場，每日亮燈時間為17時至22時。
「駁二小夜埕」市集2/14登場 逛250攤位、免費看8部電影
至於高雄，則有今年邁入第十年的「駁二小夜埕」，高雄市文化局提到，今年以「好日子」為年度主題，號召超過 250 個文創品牌及美食攤位共襄盛舉，於2月14日至2月22日（2月16日除夕休）在駁二藝術特區登場。小夜埕主題市集從2017年的近百攤，已升級到超過250個文創品牌及美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路。
今年小夜埕特別在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每日19：30起於戶外空間放映精選電影，在星空下透過影像共享情感與記憶。片單包含2月14日情人節放映《你的名字》、2月15日《命中註定那頭鵝》、2月17日《射鵰英雄傳之東成西就》、2月18日《腦筋急轉彎》、2月19日《動物方城市》，2月20日也特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，2月21日《雞不可失》，以及2月22日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。
「2026 駁二小夜埕‧好日子」2月14日至2月22日於駁二藝術特區登場（2月16日除夕休），活動時間為每日14：00至22：00，2月22日至20：00。
資訊來源：台北市觀傳局、高雄市文化局
