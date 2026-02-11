我是廣告 請繼續往下閱讀

賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，卻被在野黨杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德今（11）日表示，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護國家的決心；他強調，軍方和執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過。賴清德上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包含副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。賴清德表示，上個月底，立法院第11屆第四會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查，在迎向農曆新年的同時，他期待，在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議。「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等！」賴清德提到，現今，國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本（今年國防預算1.8兆新台幣）、韓國（今年國防預算1.4兆新台幣）、菲律賓也增加，台灣也不能例外（特別預算8年為期1.25兆新台幣）。賴清德說，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，對提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向，也受到國際社會的高度支持。賴清德指出，面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的，就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全，在此，國防部以專業規劃之下，提出了為期8年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。賴清德重申，提升國防的支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢；這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿，他要感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持，但現在，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心，「身為總統，也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險」。賴清德強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外，而面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過，「我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇」。賴清德提到，21年前，他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，來強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產，若當年能夠通過這項軍購案，屬於台灣的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。賴清德強調，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍，而去年11月26日，他同樣與顧部長在總統府，向全體國人報告這個預算案，今天，他要再次強調，許多國際友人一再告訴台灣，強化國防不能再等待，不能被拖延。賴清德誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議，就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，「我們一起強化國防、守護國家，讓台灣繼續繁榮發展」。「和平無價、戰爭沒有贏家！」賴清德向國人喊話，台灣提升國防不是要侵略任何國家，只是要守護大家習以為常的生活，「我們對和平可以有理想，但不該有幻想，一紙協議無法換取和平，唯有實力才能夠確保真和平；備戰才能夠避戰、能戰才能夠止戰」。賴清德說，國軍同仁，是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一；除了站在第一線保家衛國，在天災地變時，他們更成為國人最安心的依靠，支持國軍，讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。賴清德提到，他上任以來，前往濱海的國軍據點、電戰部隊的基地、駐守機場的防空部隊，以及位於海拔3千公尺的雷達站，到各地關心堅守崗位的國軍弟兄姊妹，「他們不分性別、不分年齡，都是我們的孩子、家人與朋友。正因為他們24小時守護國家、國人才能夠安心過年、產業才能夠穩定發展」。賴清德呼籲，「讓我們一起成為國軍最大的後盾，提升他們的工作環境，並且提供最精良的武器裝備，負起責任、守護區域和平、確保台灣繁榮穩定」。