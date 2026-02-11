我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，北市府預計最快今（11）日與輝達簽約，副市長李四川鬆口簽約完，就會告訴大家他的決定。針對李四川可能宣布投入新北市選戰，已宣布新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌表示，期待一場跨世代的君子之爭。黃國昌今日上午前往新店仁愛市場及建國市場掃街，並受訪。針對李四川可能在今日與輝達簽約後宣布是否投入選戰，黃國昌回應表示，李四川是一個非常資深，而且非常優秀的公務員，過去也有很豐厚市政上面的經驗，對於今天李四川可以代表台北市跟輝達簽約，他覺得對台灣來講是一個非常好的事情，他一直都很尊敬李四川，如果假設李四川宣布投入新北市長的選舉，他也期待可以是一場跨越世代的君子之爭。黃國昌說，他們可以負責任的向新北市民報告，對於新北市未來的想像、未來的規劃，以及上任了以後所要推動的事項，他覺得展現一個理性，而且善意，而且有內容彼此政見的君子之爭，他覺得對台灣的民主會是一個很好的示範。