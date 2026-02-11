台北市觀傳局表示，今年台北燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，並將10公尺高「柯博文主燈」；西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等共6角色將現身西門展區各處，兩區都將於2月25日展開。《NOWNEWS今日新聞》整理兩展區亮點、小提燈領取方式、交通接駁等資訊一次看。
🟡本文重點摘要一覽：
▪️「2026台北燈節」主要資訊
▪️「2026台北燈節」兩燈區亮點與主燈介紹
▪️「2026台北燈節」提燈發放與領取
▪️「2026台北燈節」交通資訊
蔣萬安表示，臺北燈節已走過逾20個年頭，今年市府推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，北市觀傳局提到，花博展區確定攜手全球知名IP《變形金剛》。而西門展區則與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等六個高人氣角色，主燈由8公尺高的「Baby Molly」擔綱，將在旋轉木馬主題樂園場景中亮相。兩個燈區通通都將在2月25日正式開幕開幕。
🟡「2026台北燈節」主要資訊一覽：
日期：2月25日至3月15日
亮燈時間：每日17時至22時
地點：
西門展區：西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段一帶
花博展區：花博公園圓山園區（鄰近捷運圓山站、中山國小站）
官網：2026台北燈節官網
🟡「2026台北燈節」兩燈區亮點與主燈介紹：
📍花博燈區亮點：
一、打造10公尺高「柯博文主燈」
二、並集結大黃蜂、密卡登等經典角色，營造沉浸式光影體驗。
📍西門燈區亮點：
一、約8公尺高的「Baby Molly」
二、結合旋轉木馬主題場景
🟡「2026台北燈節」提燈發放與領取：
今年台北燈節推出限量「柯博文」小提燈，預計從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天於花博展區及⻄⾨展區發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放；另也有台北市12行政區指定地點。觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。
📍發放管道一：花博展區與西門展區
發放時間：3⽉1⽇⾄3⽉3⽇
發放地點：
花博展區：服務台
西門展區：2號服務台（中山堂廣場）
發放時間：每日下午3點，每人限領1盞，發完為止。
📍發放管道二：台北市12行政區指定地點
日期：3月1日至3月2日
時間：下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止
地點：台北市12行政區指定發放地點，包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。
▲2026台北燈節限量送「柯博文小提燈」，將於3月開始在西門、花博展區及各行政區限量發送。（圖／北市觀傳局提供www.tpedoit.gov.taipei）
🟡「2026台北燈節」交通資訊：
📍西門展區：
▪️搭捷運：
1、搭乘板南線或是松山新店線至「西門站」
2、搭乘機場捷運抵達「A1台北車站」，再轉乘台北捷運板南線至「西門站」
▪️搭公車：
路線包含12、202、205、212、218、223、260、265、302、304、307、310、601、706等，搭到「捷運西門站」或「中華路北站」。
📍花博展區：
▪️搭捷運：
1、搭乘淡水信義線至「圓山站」
2、搭乘機場捷運抵達「A1台北車站」，轉乘台北捷運淡水信義線至「圓山站」
▪️搭公車：
搭乘2、21、203、208、247、260、277、287區、310、677、936、紅2等路線，至「捷運圓山站」或「市立美術館」站下車。
▪️搭國道客運與快捷公車：
於「圓山轉運站（玉門）」下車，步行即可抵達展區
資料來源：北市觀傳局、2026台北燈節官網
