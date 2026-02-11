我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高金素梅出現無力癱軟的情形，轉至台大醫院就診。（圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅驚傳涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等，昨（10日）台北地檢署指揮調查局國安站兵分多路進行搜索，包括住處、國會辦公室等地，一共通知高金素梅在內18人到案說明。今（11日）凌晨高金素梅移送至北檢，僅短短半小時就傳出身體不適的狀況，甚至被拍到身體無力，緊挽著法警的手走出北檢的畫面。高金素梅今（11日）凌晨近1時許移送至台北地檢署，不少支持者也到場對其加油打氣，高金素梅聽聞後情緒激動，甚至難掩情緒哽咽。怎料，才經歷約半小時的時間，高金素梅一度傳出身體不適，檢方認為其狀況不適合繼續訊問，諭知限制出境、出海，視其身體恢復狀況後再擇期訊問。而高金素梅步出北檢時，緊緊挽著法警的手，甚至出現癱軟無力的動作，隨後至台大醫院就診。據了解，高金素梅2022年目擊防疫物資，將N95口罩及快篩試劑送到原鄉部落，卻傳出其中一部分的快篩來自中國，遠遠超過每人限額10劑的規定，疑似找來人頭帶回中製快篩涉及違反《醫療器材管理法》。至於涉嫌詐領補助款的部分，高金素梅所創立的原住民多族群文化交流協會，涉嫌於2015年至2018年舉行射箭、唱歌活動時，用不實單據低價高報並向中油、台電請領「敦親睦鄰經費」補助費。