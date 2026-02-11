我是廣告 請繼續往下閱讀

若是容易感到壓力的族群，黃國洋提出3個對策：

1.預設心理界線，用幽默應對保護自己：

2.提前完成待辦事項，別讓身心雙重超載：

3. 刻意安排專屬「Me Time」：

農曆年節將至，正當大眾滿心期待假期時，精神科門診卻常出現一群「恐年族」。衛生福利部台北醫院精神科醫師黃國洋觀察發現，因擔心與家人密集相處而產生焦慮、失眠的個案明顯增加，甚至有病人提出「想在過年期間住院」的非理性要求，只為尋求正當理由避開家庭團聚。黃國洋醫師指出，這種過年壓力並非華人社會特有。國外研究顯示，在耶誕節至新年假期期間，超過3分之1的民眾曾感受到家庭或人際互動帶來的心理壓力，其壓力來源同樣多來自於家人的「關心」，特別是長輩對於晚輩的工作發展、薪資收入、感情進度或生活規劃的頻繁詢問，一桌年夜飯，彷彿成了「年度總檢討」。隨著現代生活形態趨向西方社會，許多人平常忙於工作，甚至北中南跨縣市生活，與家人面對面的互動有限，真正集中相處的時間都在年節連假。黃國洋分析，正因為平時見不到面，長輩常想「把握良機」，在過年期間一次「問個夠」，但這種「補償性的關心」反而讓後輩感到壓力爆棚，感覺被審視、被比較，讓本來應放鬆的假期變成了心理戰場。「團聚的本質是聯絡感情與放鬆休息，而不是互相施壓。」黃國洋提醒，無論在什麼時候，當關心變成壓力的來源，不僅無助於親密，反而可能拉開彼此距離。面對難以回答的話題，可事先模擬回應方式，試著以幽默化解，或禮貌性地設定界線，溫和地拒絕深入探討敏感話題。如：「謝謝關心，我有我的規劃，今天我們先聊開心的事吧」等。避免把工作與家務全擠到年前最後幾天，能降低在面對人際壓力時，又因體力與時間的急迫而導致情緒潰堤的風險。在密集的家庭行程中，務必保留一段屬於自己的休息時間。即便只有半小時的短暫散步或獨處，都有助於情緒重整。黃國洋提醒，過年是百工休息、自我修復的最佳時刻，透過有效的界線設定與自我照護，每個人都能在熱鬧的過年氣氛中，保有一份心理的平靜與愉悅，讓年節回歸放鬆與溫馨的本質。