受惠於跨年派對與各大企業尾牙季來臨，代駕服務需求持續攀升；大車隊1月合併營收為2.86億元，與去年同期相比增1.11%，其中計程車媒合服務持續是主要業務成長動能，與去年同期成長近5%。大車隊表示，55688代駕與55688即時快遞兩大事業群表現亮眼，反映消費者對於即時、專業服務的高度依賴。55688代駕最新數據顯示，跨年期間任務訂單數較去年同期成長40%，特別是近期尾牙旺季有30%的增長。大車隊分析，成長主要受到企業尾牙場次增加且規模擴大，再加上民眾「酒後不開車」意識大幅提升，帶動代駕服務從非預期需求轉變為派對標配；而55688代駕成為民眾酒後安心返家的首選。另外，農曆年前夕，同時進入民眾與企業送禮需求高峰，55688即時快遞憑藉強大的物流調度能力與配送速度，在1月份展現強勁成長動能，訂單量與去年同期相比大幅成長達260%。成長數據反映出年節送禮模式的轉變，消費者不再僅依賴傳統快遞，更傾向選擇「當日即時達」以確保禮品新鮮度與心意即時送達。55688集團也持續升級AI科技與優化系統應用，攜手Google合作於55688 APP正式導入Google圖資，擴充地點與路線相關資料量，用戶乘車前「能更順利搜尋到上車地點」及「更精準掌握行程時間與費用」，駕駛端也能更快速理解接送點位，大幅提升叫車體驗，進一步提升整體搭乘的安心感與穩定性。面對即將到來的WBC世界棒球經典賽，55688機場接送推出應援活動，提供球迷往返機場的專業接送服務，並祭出史上最大優惠、專屬折扣碼與搭車金回饋，讓熱血球迷能帶著便利與安心出發為中華隊加油，這不僅是企業對運動賽事的參與，更是對台灣球迷熱情的共感與應援，一起「TEAM TAIWAN」。