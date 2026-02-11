G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA 2.0》世界巡迴演唱會台北站自公布以來引爆全台熱烈討論，為回饋廣大歌迷的熱情支持，主辦單位Live Nation Taiwan再加開4月9日一場，達成她在台北大巨蛋連唱四天的壯舉。加場門票將於2月11日上午11點全面開賣，一樣會在官方授權的拓元、Trip.com、Klook開賣，其他完售場次同步清票，少量釋出，《NOWNEWS今日新聞》整理最完整的搶票攻略、票價座位與售票平台資訊懶人包，方便手刀搶票。
拓元購票釋出完售場清票 每個帳號每場只能買4張
欲搶票的歌迷請注意，拓元售票系統規定需事先註冊並完成驗證才能進行購票，請務必在開賣前確認帳號狀態。加演場將於2月11日（三）上午 11 點全面開賣，規定每個帳號每場次最多可購買4張，且同筆訂單不可跨場次訂購，支援行動裝置購票。此外，本次開賣將同步進行清票作業，釋出2026年4月10日至12日場次之退票座位，先前向隅的粉絲不妨多加留意，實際可預訂日期與票種以頁面顯示為主。
Klook採系統自動配位、禁用優惠碼 同步釋出清票
選擇Klook購票的粉絲請留意，加演場門票將於2月11日（三）上午11點準時開賣，也將同步釋出4月10日至12日的退票座位。本場次採「系統自動配位」，不提供選區選位服務，每帳號每場限購4張。特別提醒，購票時不可使用Klook優惠碼、酷幣（平台積分）或任何折扣疊加。此外，001、006、102 等特定區域被列為「視線遮蔽區」，購買前請審慎考量，現場恕不接受以此為由退換票；若非公告區域卻有視線受阻情形，須於開演10分鐘內向工作人員提出。
Trip.com每場限購4張 異常帳號會砍單
Trip.com公布嚴格購票規範，規定每個帳號每場次限購4張，且單筆訂單不可跨場次結帳，無法同時購買不同日期的門票，無論是購買單票或套餐組合，數量皆合併計算。入場採「一人一票」制，兒童不論年齡大小均需憑票入場。
此外，平台將嚴格審查異常訂單，若發現使用單一證件超額購買，或利用大量相同、虛構的付款帳戶、電話、地址進行刷票，Trip.com保留直接取消訂單的權利。主辦方也提醒，若因不可抗力導致演出延期或取消，平台將依官方通知處理門票事宜，但不承擔歌迷因此產生的交通、住宿等衍生費用，請務必提前規劃行程。
另外在Trip.com購票雖不用實名制，但為了確保順利取票與入場，訂票時仍須提供準確的手機號碼、電子郵件與聯絡人姓名。官方強調，這些資訊將直接用於門票發行、現場入場核對及演出相關通訊，請歌迷務必填寫正確，以免因資料錯誤影響自身權益。
鄧紫棋大巨蛋演唱會搶票資訊懶人包
- 加場開賣時間： 2026年2月11日（三）上午 11:00
- 官方授權購票平台：
- 演出地點： 臺北大巨蛋
- 完整演出日期：
- 2026/04/09 (四) 〈加演場〉
- 2026/04/10 (五)
- 2026/04/11 (六)
- 2026/04/12 (日)
- 2026/04/09 (四) 〈加演場〉
- 票價資訊： NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680